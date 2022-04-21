Удари по Миколаєву та критична ситуація на Херсонщині: як минула ніч у регіонах
Вночі ворог накрив обстрілами Миколаїв. На Луганщині їдуть важкі бої, а в Херсонщині – критична ситуація через постійні вибухи та знищену інфраструктуру.
Про ситуацію у ніч з 20 на 21 квітня розповіли в Офісі Президента. Деталі читайте у матеріалі 24 каналу.
Тим часом Майже 21 000 тисяча вбитих окупантів і багато знищеної техніки: свіжі втрати ворога
Дніпропетровщина
У Дніпропетровській області вночі звучали сигнали повітряної тривоги. Ворог обстрілював з "Ураганів" передмістя міста Зеленодольськ. За повідомленням влади, постраждалих немає.
Харківська область
У Харківській області зменшилась кількість обстрілів. На Ізюмському напрямку відбуваються активні бої.
Луганщина
У цьому регіоні – дуже складна ситуація. Населені пункти перебувають під постійним ворожим вогнем. Жорсткі позиційні бої тривають у Попасній та Рубіжному. Сильно зруйноване обстрілами, як Рубіжне, так і Новодружеськ.
Донецька область
На Донеччині обстрілюють всю лінію розмежування. Під ранок вороги активізувались неподалік Мар'їнки та Новомихайлівки.
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Херсонська область
Область через окупацію перебуває у критичній ситуації. Вибухи та обстріли – у всіх районах, інфраструктура – сильно знищена. Неможливо дізнатись про кількість поранених та загиблих цивільних осіб, адже частина регіону – під російськими військовими.
Миколаївщина
Ввечері по Миколаєву ворог завдав ракетних ударів. За попередньою інформацією, загинула одна людина, ще 2 отримали поранення. На інших територіях області – ситуація контрольована.
У яких регіонах ніч минула спокійно:
- на Волині,
- на Закарпатті,
- на Рівненщині,
- Кіровоградщині,
- в Івано-Франківській,
- Хмельницькій,
- Чернівецькій,
- Львівській,
- Одеській,
- Запорізькій,
- Вінницькій,
- Тернопільській областях,
- на Київщині,
- Полтавщині,
- Житомирщині,
- Черкащині,
- Сумщині,
- Чернігівщині.
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