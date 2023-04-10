Лякають ударами по тилу: у Кремлі бояться, що головними цілями ЗСУ стануть Москва і Петербург

Риторика Кремля змінилась кардинально – зухвалість та самовпевненість кудись зникли, а на зміну прийшли паніка та намагання врятуватись. Тепер у Думі обговорюючи майбутній контрнаступ ЗСУ, говорили про те, як захистити від ударів Санкт-Петербург та Москву.

Так депутат Державної думи Росії Михайло Делягін оголосив свої побоювання, що українські сили будуть атакувати на трьох напрямках. Ба більше, той каже, що ЗСУ уже розробили план наступу. Про це пишуть російські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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В Росії назвали три напрямки, де чекають наступу ЗСУ

І ось несподіванка, за словами російського депутата, для атак ЗСУ обрали не лінію фронту – а політичну та культурну столиці Росії.

Головні удари в ході українського наступу завдаватимуться Заходом не на фронті, а в тилу — у Москві, Пітері, прифронтових обласних містах. Чекаємо і зберігаємо спокій,

– сказав Делягін.

"І звісно, його величність Брянськ"

Окрім цього депутат додав, що під час контрнаступу українське військове командування спробує обманути Росію шляхом імітації наступу на зовсім іншому напрямку.

На думку Делягіна це буде Брянськ. Він аж пригадав, що саме так атакувала Німеччина під час Другої світової війни. Мовляв, усі його здогадки – зовсім не вигадка, а реальна загроза.

Росіяни ширять фейки про "дозвіл від США"

На території Росії, власне, у Брянську уже відбулися бойові зіткнення. "Російський добровольчий корпус" (РДК) заявив, що їхні бійці перейшли кордон із Росією і увійшли у села Брянської області, щоб звільнити рідну землю від "режиму Путіна". Втім, в Росії назвали озброєних людей, які перетнули кордон з Росією, українськими диверсантами. Київ же звинувачення відкинув і заявив, що в Росії починається громадянська війна.

Журналісти StopFake наголосили на тому, що серед росіян напередодні контрнаступу ЗСУ шириться ще один фейк. Мовиться про те, що США буцімто "дозволили Україні завдавати ударів по нових регіонах Росії".

Мовляв, зелене світло дав координатор Білого дому зі стратегічних комунікацій Кірбі. Росіяни вигадують, що "Вашингтон дозволяє ЗСУ вести бойові дії з метою захоплення Криму, Донецької та Луганської народних республік, Запорізької та Херсонської областей".

Журналісти наголошують, що у Білому домі заявили, що США не "надають можливостей і не заохочують" ЗСУ завдавати ударів за межами нашої держави.

Під час брифінгу Кірбі відреагував на звинувачення Путіна. Кривавий диктатор верещав про те, що буцімто "західні спецслужби" допомагають "неонацистам" здійснювати теракти у Росії.

З перших днів цієї війни ми надаємо розвіддані та інформаційну підтримку ЗСУ, щоб вони могли краще захищатись, проводити операції та продовжувати спроби повернути території, які росіяни незаконно відібрали у них під час вторгнення – фактично з 2014 року,

– наголосив Кірбі.

Він також додав, що норми міжнародного права мали б нагадати Путіну, що у Росії немає ніяких "нових регіонів". Ними Кремль називає незаконно захоплені, а також анексовані території нашої держави: Крим, частину Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Чи може Україна завдавати ударів по Росії