росіяни розмістили радіолокаційні відбивачі біля Антонівського мосту, – розвідка Британії

росіяни роблять усе для уникнення контрнаступу ЗСУ на Півдні, для якого наші воїни завдають ударів по мостах на Херсонщині. Тому окупанти розмістили там радіолокаційні відбивачі.

За даними розвідки Великої Британії, окупанти розмістили радіолокаційні відбивачі поблизу Антонівського мосту та Антонівського залізничного мосту. Це 2 з 3 переправ через Дніпро на Херсонщині.

Важливо Влучили ще й по "гуманітарці та міндобривам": нові деталі удару ЗСУ по Антонівському мосту

Окупанти хочуть захистити уже пошкоджені мости

У черговому звіті британської розвідки йдеться про те, що росіяни намагаються захистити мости, які є важливими для них, оскільки так вони можуть утримувати правобережну частину Херсонщини. Це лише підкреслює той факт, що росія відчуває реальну загрозу на тлі точних ударів ЗСУ та постачання зброї міжнародними партнерами нашої держави.

Радарні відбивачі, ймовірно, використовуються, щоб приховати мости від радіолокаційних зображень із синтетичною апертурою та можливого обладнання для наведення ракет. Це підкреслює загрозу, яку відчуває Росія через збільшення радіуса дії та точності систем, що постачаються із Заходу,

– зазначають у розвідці Великої Британії.

Засоби захисту вкотре не допомогли росіянам

Попри всі старання окупантів, опівночі 4 серпня ЗСУ завдали точного удару по Антонівському залізничному мосту на Херсонщині. За даними СтратКому ЗСУ, наші воїни влучили не лише у міст, але й вантажі окупантів зі зброєю, які були поблизу.

Антонівський міст зазнав серйозних ушкоджень під час удару 26 липня й окупанти визнали, що використовувати його зараз неможливо. росіяни намагаються запевнити, що на хід бойових дій удар по цьому мосту жодним чином не вплине, але зараз загарбники намагаються відремонтувати міст.

Ще однією переправою є міст через Каховську ГЕС, який також під прицілом ЗСУ.

Важливо – зведення Генштабу ЗСУ про ситуацію на фронті станом на 4 серпня: дивіться відео