Безперервно горять: експерти розібрали, які наслідки для росіян можуть мати останні удари по НПЗ

У ніч із 19 на 20 квітня СОУ завдали потужного удару по російському НПЗ в Туапсе. Через це в місті фактично йде нафтовий дощ, на що бідкаються росіяни.

Крім того, сліди нафтопродуктів спостерігаються на вулицях й у водоймах. Експерти спеціально для 24 Каналу розібрали значення таких потужних ударів по НПЗ і їхніх наслідків разом із впливом на російське суспільство.

Чим удари по НПЗ в Туапсе настільки важливі?

Військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов розповів, що після ударів по Новоросійську росіяни почали використовувати Туапсе як резервну базу для експорту нафти. Там були потужні НПЗ, база, резервуари, багато сховищ. СОУ працюють системно, розвідка знаходить усі російські резерви. Повторний удар по нафтобазі в Туапсе призвів до пожежі такого масштабу, що ліквідувати її фактично не можливо.

Дуже цікаве відео жінки з дитиною, яка страждає, що дуже хотіла до моря в Туапсе, а тут нафта у воді, дрони літають, чому так. Можливо, треба починати розбиратись від печенігів і половців, чому так відбувається. Вони дуже довго жили "внє політікі". Ще у 2012 – 2013 роках вони спокійно відпочивали в Туапсе, Сочі, Криму, ніхто їм не заважав,

– зазначив військовослужбовець ЗСУ.

Він продовжив, що однак чомусь у 2014 році їм захотілось щось захопити, й тепер у Криму страшно, в Краснодарському краї страшно. Дуже довго росіяни підтримували Путіна та війну. Зараз отримують війну на своїй території. Удари по НПЗ важливі й з точки зору експортних можливостей росіян, і з точки зору психологічної – росіяни бачать, як на їхній території українці виносять об'єкти.

Яке значення атак по російських НПЗ?

Офіцер бригади "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш зауважив, що йому, як українцю, дуже прикро, що через росіян мусить страждати Чорне море, мусить страждати природа. Росіяни почали війну, через яку зараз отримують наслідки. Водночас дуже радісно від того, що вони страждають, що їхні НПЗ горять у величезній кількості.

"Найкрутіше, що на початку 2025 року ми навіть не могли собі уявити таких результатів. А тепер увесь березень, увесь квітень 2026 року їхні НПЗ горять. Поки ці моральні виродки знищують житлові будинки, інфраструктуру, від якої залежать звичайні цивільні люди, тобто, вони бомблять електростанції тощо, СОУ знищують їхні військові інфраструктурні об'єкти", – наголосив офіцер бригади "Рубіж" НГУ.

За його словами, він дуже заздрить своїм побратимам за те, що вони мають можливість так красиво псувати життя росіянам. Їхня робота прекрасна. Коли подивитись на відео, особливо з Туапсе, то аж душа радіє, тому що нарешті й у цьому місті з'явився свій прекрасний вулкан, який раз на декілька тижнів дає результати.

Чому удар по нафтостанції "Самара" став украй болісним для росіян?

Політолог Георгій Чижов озвучив думку, що нафтостанція "Самара" – це жирна ціль. Її росіяни своєю ППО захищали, як могли. Добрі українські дрони навчились долати цю ППО. Там дуже багато нафти, через те вона красиво горить. Там можна спалити стратегічний запас нафти, за яку росіянам уже ніхто не заплатить, бо вона згоріла.

Фактично в Самарі був не НПЗ. Там змішувались кілька сортів нафти. Крім того, звідти відбувалось і прокачування нафти через провід "Дружба". Руйнування масштабні, але все ж об'єкт зруйнований не повністю. Утім візуально навіть було помітно, що горить не менше, ніж 5 ось цих так званих бочок. Росія може почати спекулювати на цю тему, але альтернативи цим ударам немає,

– підкреслив політолог.

Він додав, що Ормузька протока заблокована, Росія намагається заробити гроші на експорті нафти. Тож, єдине, що залишається Україні це зменшувати обсяги цього експорту то в Ленінградській області, то в Туапсе, тепер і в Самарі.

