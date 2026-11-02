Чому насправді Трамп вимагав від України не бити по російських НПЗ: експерт розкрив причину

Адміністрація Трампа вимагала від України припинити удари по російських НПЗ. І цілком ймовірно, що зовсім скоро Штати взагалі цього не вимагатимуть.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус. За його словами, все-таки це був політичний меседж напередодні виборів до Конгресу США, які відбудуться вже 3 листопада. Трамп переконав себе, що якщо звинуватити Україну у високих цінах на дизель, то американці не будуть голосувати проти кандидатів-республіканців.

Скоро ця вимога має зникнути

Як наголосив Ус, вже після виборів до Конгресу навряд чи Трамп буде згадувати про цю вимогу. Тема України загалом сильно експлуатувалася чинною адміністрацією.

Чому Україна стала заручницею внутрішньополітичної боротьби у США? Адміністрації Трампа потрібно було максимально відвернути увагу від своїх невдалих дій. Вони й почали звинувачувати у всьому Україну,

– зазначив Ус.

Варто зауважити, що упродовж певного часу Сили оборони справді припинили атакувати російські НПЗ в межах "енергетичного перемир'я". Однак Росія його не дотрималася, тому атаки відновилися.

Чому Трамп вимагав від України припинити удари по НПЗ: дивіться відео 24 Каналу

Президент Володимир Зеленський при цьому наголошував, що Україна не може залишати без відповіді російські атаки по енергетиці. Однак існують інші варіанти, як можна домовитися. Так, якби Україна отримала достатньо ракет до Patriot на місяць, то могла б зупинити атаки по НПЗ на такий самий період.