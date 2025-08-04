Україна регулярно завдає удару по НПЗ Росії. Припускають, що після однієї із таких атак призупинив повністю свою роботу Новокуйбишевський нафтопереробний завод, а Рязанський – наполовину.

Ці підприємства були під атакою дронів 2 серпня. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters.

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У якому стані російські НПЗ після останніх атак дронів?

Обома підприємствами управляє компанія "Роснефть".

Новокуйбишевський нафтопереробний завод переробляє приблизно 18 тисяч тонн нафти за добу.

Саме після атаки 2 серпня там призупинили первинну переробку нафти. Це був перший випадок атаки подібного великого російського нафтопереробного заводу з березня.

Видання Reuters із посиланням на джерела в цій галузі пише, що під час обстрілу пошкоджень зазнала основна установка CDU-11.

А ще одна, CDU-9, готувалася до капремонту з серпня до початку вересня.

Тим часом Рязанський нафтопереробний завод зупинив приблизно половину своїх переробних потужностей.

Після атаки було зупинено два основні нафтопереробні агрегати – CDU-3 та CDU-4.

Наразі завод працює лише з основним – CDU-6.