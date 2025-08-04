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24 Канал Новини України У Росії один НПЗ повністю, а інший частково зупинили свою роботу після атак дронами, – Reuters
4 серпня, 22:05
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У Росії один НПЗ повністю, а інший частково зупинили свою роботу після атак дронами, – Reuters

Софія Рожик
Основні тези
  • Новокуйбишевський НПЗ повністю призупинив роботу після атаки дронами 2 серпня, постраждала установка CDU-11.
  • Рязанський НПЗ зупинив половину потужностей, не працюють агрегати CDU-3 та CDU-4, працює лише CDU-6.

Україна регулярно завдає удару по НПЗ Росії. Припускають, що після однієї із таких атак призупинив повністю свою роботу Новокуйбишевський нафтопереробний завод, а Рязанський – наполовину.

Ці підприємства були під атакою дронів 2 серпня. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters.

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У якому стані російські НПЗ після останніх атак дронів?

Обома підприємствами управляє компанія "Роснефть". 

Новокуйбишевський нафтопереробний завод переробляє приблизно 18 тисяч тонн нафти за добу. 

Саме після атаки 2 серпня там призупинили первинну переробку нафти. Це був перший випадок атаки подібного великого російського нафтопереробного заводу з березня.

Видання Reuters із посиланням на джерела в цій галузі пише, що під час обстрілу пошкоджень зазнала основна установка CDU-11. 

А ще одна, CDU-9, готувалася до капремонту з серпня до початку вересня.

Тим часом Рязанський нафтопереробний завод зупинив приблизно половину своїх переробних потужностей.

Після атаки було зупинено два основні нафтопереробні агрегати – CDU-3 та CDU-4.

Наразі завод працює лише з основним – CDU-6.