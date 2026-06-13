Інший рівень ударів: на яких нових цілях зосередилась Україна під час останніх атак

В Росії, а також на окупованих нею територіях, ввели обмеження на продаж пального – не більше 20 літрів. Зокрема це відбувається у Криму, Татарстані та навіть Москві й Санкт-Петербурзі. Це стало наслідком дронових атак СОУ по російських НПЗ.

Політтехнолог Тарас Загородній, коментуючи у розмові з 24 Каналом паливну кризу, яка розгортається в Росії, вказав на те, що якраз у Татарстані 12 червня відбулось два удари по НПЗ. Тож ситуація з купівлею бензину для росіян лише погіршуватиметься.

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Вибухи в Росії: які цілі атакували українські БпЛА?

В червні Сили оборони уразили дві нафтоперекачувальні станції, які забезпечують пальним Москву. Спецпризначенці "Альфи" СБУ атакували "Второво" і "Лобково" у Володимирській області. Основне призначення станцій полягало у перекачуванні дизельного пального до Московського кільцевого нафтопродуктопроводу.

"Там вибухає і без українців. Була цікава історія. Сечин, голова "Роснафти" просуває мудру і правильну ідею, вона для нас корисна. Він задається питанням, чому всі незалежні НПЗ досі не у складі "Роснафти". Він пропонує їх всі забрати, об'єднати й типу тоді буде легше їх захищати. Один із власників з Тюмені виступив проти цього і за дивним збігом обставин в нього на заводі стався вибух. Вони починають їсти один одного", – констатував Загородній.

Повне інтерв'ю Загороднього: дивіться у відео

Політтехнолог зауважив на тому, що ситуація буде погіршуватися, бо лише початок літа, а удари українських дронів по нафтопереробних заводах є регулярними й продовжаться надалі. Зокрема, 13 червня СБУ уразила ключовий комплекс перевалки вуглеводнів на півдні Росії "Таманьнафтогаз" у Краснодарському краї. Дрони вдарили 5 ємностей із нафтопродуктами в резервуарному парку і 2 нафтоналивні стендери терміналу.

Крім того, в ніч на 13 червня Сили оборони України у Волгоградській області вгатили по цеху підготовки та перекачування нафти в районі населеного пункту Котово.

Процес триває. Ми не зупиняємося. Судячи з того, що прагне Україна, не виключено, що мовиться про всі заводи в центральній частині Росії. СОУ хочуть пошкодити нафтоперекачувальні спроможності, щоб не було можливості у неї нічого робити. Відбувається збій логістики,

– озвучив політтехнолог.

Зі слів Загороднього, в російських аеропортах починають обмежувати заправлення літаків авіаційним пальним. Це, як наголосив політтехнолог, свідчить про те, що Україна перейшла вже на новий рівень ударів, бо тепер СОУ б'ють не тільки по установках з первинного прийняття нафтопродуктів, а й по тих, які переробляють їх на якіснішому рівні.

Україна ще з травня почала активно "масажувати" всю російську нафтогазову інфраструктуру. Ми бачимо перші плоди цього. Це тільки початок. Чим далі, тим ставатиме гірше. Удари завдаються все частіше,

– підсумував Загородній.

В Росії росте ціна на бензин

Від початку року ціни на бензин на російському ринку підскочили на 30 – 40%. Росстат повідомив, що середня вартість на російських автозаправках з 2 по 8 червня збільшилася на 0,9%. Від початку 2026 року українські БпЛА уразили понад 30 нафтопереробних заводів Росії, що призвело до зупинки 8 із 10 найбільших підприємств ворога у цій галузі.