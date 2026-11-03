Росія могла перекинути ППО з НПЗ: Тимочко розкрив нову тактику українських ударів

Україна відновила інтенсивні удари по російських нафтопереробних заводах, причому масштаби уражень суттєво зросли. За три дні під атаками опинилися три великі підприємства, а зміна російських пріоритетів у захисті промислових об'єктів могла створити для цього нові можливості.

Військовослужбовець ЗСУ Іван Тимочко в ефірі 24 Каналу пояснив, чому Росія могла послабити протиповітряну оборону власних НПЗ. Він також розповів, як змінилася тактика українських ударів і чому після них деякі підприємства може бути невигідно відновлювати.

Росія могла послабити захист нафтопереробних заводів

Після певної перерви під ударами опинилися Кстовський, Новокуйбишевський НПЗ та "Башнефть-Новойл" в Уфі. Їхня сумарна проєктна потужність становить приблизно 33 мільйони тонн нафти на рік, із яких близько 17 мільйонів припадає на Кстовський завод.

Тимочко припустив, що відсутність атак по НПЗ протягом попереднього періоду могла бути пов'язана зі зміною українських пріоритетів. Зокрема, Сили оборони України зосередили частину зусиль на підприємствах, які виробляють ракетні комплектуючі, пальне та забезпечують складання російських ракет.

Росіяни зараз значною мірою завдають по нас ракетних ударів, так би мовити, з конвеєра. Те, що вони за короткий термін випускають, одразу й застосовують. Тому розірвати ці цикли виробництва ракет, я так розумію, для нас було одним із пріоритетних завдань,

– пояснив Тимочко.

За припущенням військовослужбовця, Росія могла перекинути частину систем ППО та протиракетної оборони з нафтопереробних заводів до підприємств ракетної й хімічної промисловості. Це могло послабити захист НПЗ, тоді як українська розвідка та ударні підрозділи адаптували свої дії до змін.

До 20 влучань можуть зробити відновлення НПЗ невигідним

Змінилася й інтенсивність самих атак. Якщо раніше для ураження російського нафтопереробного підприємства могли застосовувати один-два дрони, іноді до п'яти, то тепер Тимочко говорить про значно більшу кількість одночасних влучань.

Зараз ми бачимо півтора-два десятки влучань одночасно по ворожому об'єкту. Це призводить не просто до його виведення з ладу, а взагалі постає питання, чи рентабельно і перспективно буде його відновлювати,

– наголосив військовослужбовець.

Він звернув увагу, що частина російських нафтопереробних потужностей уже була пошкоджена або виведена з ладу попередніми ударами. Тому нові втрати потрібно оцінювати з урахуванням того, скільки підприємств фактично залишалося працездатними.

Нафтопереробна галузь забезпечує значні надходження до російського бюджету, з якого фінансується й війна проти України. Подальше пошкодження цих підприємств, за оцінкою Тимочка, послаблюватиме економічні можливості Росії підтримувати бойові дії.

Тимочко про удари по НПЗ Росії: дивіться відео