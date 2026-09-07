"Забезпечують Москву": Світан сказав, які НПЗ Росії є важливими цілями

Сили оборони України знову відпрацювали по території Росії: горіли авіабази та ключові нафтопереробні заводи. Наші дрони долетіли в Перм і вдарили по одному з найбільших і найвисокотехнологічніших підприємств, що належить структурі "Лукойл".

Пермський нафтопереробний завод – один з основних російських НПЗ. Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, додавши, що також є низка інших підприємств, які варто вражати.

Які НПЗ пріоритетні для України

У цьому контексті варто згадати про Ухтинський НПЗ, який до цього часу качав на Москву паливо. Чомусь він не потрапляє в інформаційне поле.

Ухтинський завод разом із Пермським закачували в Москву з північного сходу паливо, причому дуже багато дизеля. Для України це дуже важливо,

– наголосив Роман Світан.

Окрім того, що ми "вибиваємо" установки з виробництва високооктанового бензину, нам потрібно добиратися до дизеля. Бо зупинити російську армію, "знерухомити" її можливо саме через дизель.

Російська економіка через війну на Близькому Сході отримала певну фінансову подушку. Адже нафту суттєво зросла у ціні через дефіцит. Це зіграло на руку росіянам.

Тому "мінусувати" треба не тільки заводи. Труби – це дуже важливо. Звичайно, нафтоперевалку, Новоросійські термінали, Туапсинські – це якщо дивитися на Чорне море. Крім цього, не треба забувати, що у порту в Тамані досі відбуваються відвантаження,

– додав полковник запасу ЗСУ.

Важливим є і район Санкт-Петербурга. Наприклад, ми уже відпрацювали по виробничому комплексу "Новатек". Там відвантажують газ. У Приморську за тиждень виходить понад десяток танкерів – це серйозний потік нафтодоларів у російську казну.

Щоб зупинити російську армію, тобто повністю її знерухомити, тобто "відмінусувати" дизельне виробництво й, звісно, фінанси, щоб не можна було поставити в стрій достатню кількість особового складу. Це зупиняє потік нафтодоларів.

Світан назвав пріоритетні цілі для України: дивіться відео

Сили оборони працюють у цьому напрямку, триває планова робота зі знищення російської нафтогазової системи. Але треба чітко розуміти, що це не швидкий результат, ми маємо працювати до повного розвалу Росії. Для цього знадобиться щонайменше 3 роки. Має пройти хоча б дві зими.