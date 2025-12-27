Геніальна стратегія: аналітик зі США відповів, як Україні допоміг удар по кораблях

Україна успішно атакує російський нафтовий сектор дронами за координації з американською розвідкою, вдаряючи по портах та танкерам навіть у Східному Середземномор'ї. Російські експортні термінали працюють на межі можливостей, а накопичення нафти на воді зросло.

Американський стратег з енергетики та геополітичного аналізу Томас О'Доннел пояснив 24 Каналу, що завдяки надлишку нафти на світовому ринку та резервам ОПЕК існують ідеальні умови для остаточного виведення російської нафти з ринку без суттєвого зростання цін.

Як удари українських дронів впливають на експорт російської нафти?

"Американці явно схвалюють цю дронову кампанію. Немає жодних скарг, коли українські безпілотники та ракети б'ють по Новоросійську, кораблях у Чорному морі та тепер у Східному Середземномор'ї. Якщо ви хочете зупинити російську систему експорту нафти, потрібно бити по портах і НПЗ", – сказав О'Доннел.

Ці удари змушують Росію експортувати більше нафти через неможливість перероблення, але всі основні експортні термінали вже 2 – 3 місяці працюють на 100% потужності й не можуть збільшувати обсяги. Після введення американських санкцій Росії нема куди відправляти нафту через брак покупців та надлишок на ринку – багато завантажених танкерів просто стоять.

Обсяг російської нафти на воді зараз на 40% вище, ніж у серпні. Українці вчинили геніально – почали вражати кораблі, які обходять Європу через Середземне море та Суецький канал, у Східному Середземномор'ї,

– пояснив О'Доннел.

Який ефект матимуть санкції та дрони на морський експорт Росії?

Зараз середина зими, а родовища Західного Сибіру, звідки йде більшість нафти, мають 60 – 70 років і дуже крихкі – якщо їх доведеться швидко зупинити взимку без належного промивання труб, вони можуть бути пошкоджені назавжди, що підірве здатність Росії залишатися нафтовою державою.

Зазвичай логіка ринку передбачала б, що удари по російських танкерах спричинять проблеми, тому Захід обрав стратегію стелі цін. Захід завжди вважав, що виведення російської нафти з ринку спричинить стрибок цін і проблеми для урядів – це можливо лише у разі прямої війни між США та Росією.

Китай щомісяця купує мільйон барелів на зберігання, і ціна падає з передбачуваних 60 доларів до можливих 50 доларів за барель, попри виведення з ринку російської, венесуельської та іранської нафти

Після санкцій проти Росії ціни падають, що створює ідеальні умови для виведення російської нафти з ринку. ОПЕК може вивести на ринок близько 6 мільйонів барелів, тоді як Росія експортує морем лише 3,5 мільйона, тому навіть повне виведення російської нафти можна компенсувати – цією можливістю треба скористатися,

– О'Доннел.

Що ще відомо про удари по російських НПЗ?