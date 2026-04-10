Це факт, – Зеленський про прохання партнерів не бити по нафтовому комплексу Росії

На початку квітня в західних ЗМІ з'явилися публікації про те, що партнери просили Україну не бити по російських НПЗ. Володимир Зеленський підтвердив це.

Про це президент заявив під час неформального спілкування з журналістами. Деталі передає 24 Канал.

Чи правда, що партнери просили Україну не бити по НПЗ Росії?

Зеленський не сказав, хто саме це був, але такий факт підтвердив.

Просили на різних рівнях: від політичного до військового керівництва. Під час блокування Ормузької протоки партнери вийшли з різними сигналами до тих чи інших країн, від яких щось залежить. Когось просили збільшити видобуток, когось – збільшити можливості транзиту, а нас – зменшити удари, тобто наші відповіді на російські атаки. Бо вони вважали, що це матиме вплив на ціни на енергоресурси. Я вважаю, що російська нафта не має вагомого впливу на світовий ринок. І сказав про це відверто,

– пояснив лідер нашої держави.

Контекст. 4 квітня Bloomberg передали слова глави Офісу Президента Кирила Буданова про те, що Україна "отримує певні сигнали" щодо припинення ударів по російських нафтопереробних заводах на тлі стрімкого зростання світових цін на нафту та паливо, спричиненого війною в Ірані.



Видання The Telegraph указувало, що Україна ігнорує заклики союзників припинити удари по російській енергетиці. І цим кидає виклик Заходу, адже нові удари були одразу після оприлюднення заяви Буданова.

Зеленський розраховує на те, що санкції проти російської нафти повернуть у повному обсязі. Україна вважала, що Росія збанкрутує максимум за рік, але пом'якшення санкцій відтерміновує це. Також гарант навів дані про російські заводи в Європі – вони або не працюють, або Росія не може отримати гроші. Тож, можливо, санкції послабили, щоб Москва продала ці заводи.

І я чекаю, коли повернуть санкції щодо російської нафти в повному обсязі, як це було. Інакше кожен день додаватиме мені впевненості в тому, що це була гра Росії: під зручним приводом зняти санкції з енергоресурсів і мати можливість продати об'єкти компанії "Лукойл",

– сказав Зеленський.

Довідка. На початку березня США дозволили на 30 днів купувати російську нафту та нафтопродукти, щоб зменшити ціну на нафту на світових ринках. Судячи з усього, ішлося про 100 мільйонів барелів російської нафти, яка застрягла в морі через війну в Ірані.

Чи припинить Україна атаки по російських НПЗ?