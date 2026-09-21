Швидше, ніж санкції США: Цимбалюк відповів, що здатне зламати плани Путіна

Справжнім ударом по російській економіці стануть не нові американські обмеження на папері, а фізичне знищення нафтопереробних заводів агресора. Саме глибокі атаки по стратегічних об'єктах здатні зірвати зимові плани Кремля.

Як заявив Роман Цимбалюк в ефірі 24 Каналу, підписання Дональдом Трампом закону про нові санкції є позитивним сигналом, але цього недостатньо. За його словами, чутки про швидке відновлення економічних відносин між Вашингтоном та Москвою навряд чи справдяться, проте головним залишається питання реального застосування цих обмежень.

Чому Заходу варто забути про ілюзії

Експерт застеріг американських посадовців від будь-яких сподівань на чесну співпрацю з Росією. Він нагадав про сумну долю західного бізнесу, який залишився на території держави-агресора.

Хочеться сказати американським офіційним і неофіційним особам: подивіться, як віджимають зараз у французів та швейцарців усі ці "Ашани", "Нестле" тощо. Вам Дмитро Медведєв прямо каже, що в 1917 році все націоналізували й нікому нічого не компенсували,

– наголосив Цимбалюк.

Що насправді зупинить Росію

Журналіст переконаний, що ключовим фактором впливу на Москву є не підписання документів, а фізичне знищення її ресурсів. Усе інше він назвав простою метушнею.

Ключові санкції – це те, що прилітає по російських НПЗ. Саме глибокі удари та ефективне збиття ворожих дронів зламають ставку Путіна на осінь і зиму,

– резюмував блогер.

Водночас він позитивно оцінив надання Україні нового зимового пакета допомоги від США. Цей транш включає вкрай необхідні ракети для систем протиповітряної оборони та комплектуючі до них.

До слова. Повну версію інтерв'ю з Романом Цимбалюком читайте на сайті 24 Каналу за посиланням.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Кремль намагатиметься затягувати час та імітувати мирні переговори. Таким чином російська влада сподівається відтермінувати реальне запровадження нових американських санкцій та спокійно підготуватися до зимової військової кампанії.