Генерал-лейтенант сказав, що потрібно зробити, аби добити російську нафтопереробку

Сили оборони України вже неодноразово успішно проривали багаторівневу протиповітряну оборону Москви. Там вже не на жарт налякані тим, що буде далі.

Про це 24 Каналу розповів генерал-лейтенант, військовий експерт і засновник фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко. За його словами, варто окремо звернути увагу на удар по Московському НПЗ. Це свідчить, що Сили оборони здатні проривати навіть найпотужнішу російську ППО.

Чи варто Україні йти на енергетичне перемир'я?

Як наголосив Романенко, позиція України тут надзвичайно чітка та правильна. Наша держава готова припинити бити по російській нафтопереробці, якщо Росія перестане атакувати українську енергетику.

Президент США Дональд Трамп просуває це енергетичне перемир'я. Але все не так просто, як може здаватися.

Зрозуміло, що Трамп буде тиснути щодо енергетичного перемир'я. Однак вже неодноразово траплялася така ситуація, що Україна про щось домовлялася з союзниками. Потім Путін дзвонив до Трампа. І все переверталося з ніг на голову,

– підкреслив Романенко.

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Чи здатна Україна паралізувати російську нафтопереробку?

За словами Романенка, Сили оборони України мають можливість регулярно бити по російських НПЗ та інших об'єктах паливно-енергетичної інфраструктури. Насправді все впирається у виробництво зброї.

Зараз один з пріоритетів – розробка балістичної ракети з дальністю ураження у 250 – 300 кілометрів. Також в Україні розробляють балістичну ракету, яка зможе бити по Москві. Якщо вдасться довести їх до пуття та масштабувати усе, то російська переробка дійсно може встати або ж опинитися в становищі, близькому до критичного.

Нагадаємо, в ніч на 22 вересня Сили оборони України вдарили по двох російських нафтопереробних заводах. Їхня сукупна потужність переробки – понад 14 мільйонів тонн нафти на рік.