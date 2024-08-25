Удари по об'єктах Росії в тилу мають вирішальне значення для її послаблення на фронті, – ISW

Українські удари по військових об'єктах у тилу ворога мають вирішальне значення для послаблення російського потенціалу по всій лінії фронту. Зняття обмежень щодо використання західної зброї дозволило б бити по широкому спектру важливих об'єктів, що лежать в основі військових зусиль агресора.

Про це заявили аналітики Інституту вивчення війни. Також в ISW оцінили, скільки російських об'єктів у межах радіуса дії ATACMS.

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ISW про важливість ударів по військових об'єктах Росії в тилу

Неназваний високопосадовець адміністрації Байдена заявив, що українські удари західною зброєю по цілях у Росії нібито "не будуть ефективними". Мовляв, російські військові передислокували літаки з авіабаз поблизу України.

Аналітики наголосили, що ця оцінка ігнорує те, як окупаційні сили використовують простір у глибокому тилу в Росії для широкого спектра інфраструктури, крім аеродромів, для підтримки військових операцій проти України.

Також в ISW зазначили, що бачили підтвердження передислокації російських літаків на аеродроми поза зоною дії західної зброї великої дальності. Повідомлення про зниження активності російської авіації на всій лінії фронту узгоджується з повідомленнями про те, що російські війська передислокували авіаційні засоби.

Однак, передислокація російських авіаційних засобів із російських авіабаз у зоні дії ATACMS не позбавляє користі від використання ATACMS проти інших російських військових цілей,

– підкреслили в Інституті.

За оцінками ISW, у зоні дії ракет ATACMS є щонайменше 250 військових і воєнізованих об'єктів на території Росії. Однак, наразі США забороняють українським захисникам використовувати надані ракети по цих цілях. Дозволяють завдавати ударів лише з HIMARS, оснащених GMLRS — максимум, що дозволяє Україні уразити лише 20 із 250 об'єктів, які можна уразити ATACMS.

Лише 17 з цих 250 об'єктів є аеродромами, і малоймовірно, що російські військові передислокували засоби з усіх інших 233 об'єктів в тій же мірі, як це було зроблено з авіаційними засобами,

– зазначили аналітики.

Наголосили, що багато з цих 233 ворожих об'єктів є великими військовими базами, станціями зв'язку, логістичними центрами, ремонтними майстернями, паливними базами, складами боєприпасів і постійними штабами, з яких було б надзвичайно складно або неможливо швидко передислокувати засоби або швидко посилити їх захист.

В ISW не зібрали доказів з відкритих джерел про передислокацію військових активів з більшості тилових районів Росії. Окрім того, аналітики переконані, що масована передислокація створила б значні проблеми для російської логістики на всьому театрі бойових дій, обмежила б наступальні операції окупантів.

Також аналітики зазначили, що ЗСУ не обов'язково завдавати ударів по кожному окремому російському військовому і воєнізованому об'єкту в зоні досяжності зброї, наданої Заходом, аби почати створювати значний оперативний тиск на окупантів.

Загроза ударів по тилових районах, ймовірно, також спонукатиме вороже військове командування приймати рішення про те, як розподілити свої обмежені засоби. Окупанти, ймовірно, будуть змушені перемістити засоби ППО й РЕБ з усієї Росії, а також лінії фронту в Україні, аби забезпечити покриття в межах досяжності західної зброї.

Це, ймовірно, створить умови для того, щоб Україна розширила власні авіаційні операції вздовж лінії фронту,

– припустили в Інституті вивчення війни.

Додали, нещодавні успішні українські удари по російських військових цілях у радіусі дії ATACMS високоточною зброєю власного виробництва демонструють, що Київ досі має потребу, яку може допомогти задовольнити скасування обмежень США.