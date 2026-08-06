Навіть США не під силу: у чому складність ураження пускових установок балістики противника

Росія вночі 5 серпня здійснила чергову атаку по Україні балістичними ракетами, які запускала з Курської і Брянської областей. Один зі способів протидії цій загрозі – завдання ударів по пускових установках противника.

Головний редактор Defence Express Олег Катков розповів 24 Каналу, що українські сили ведуть відповідну роботу. Навіть були ураження пускових установок балістичних ракет С-400. Вони потребують значно більше часу на розгортання для здійснення пуску, ніж пускові установки інших балістичних ракет.

Контрбатарейна боротьба проти балістики – це дуже складно

Катков зауважив, що головна проблема контрбатарейної боротьби щодо протидії балістичним ракетам полягає в різниці швидкостей.

"Для того щоб "Іскандер" вийшов на позицію, розгорнувся, здійснив пуск і покинув її, умовно потрібно приблизно 15 хвилин. А дрону, щоб долетіти, навіть на 200 кілометрів, потрібна година. Тому навіть якщо вдалося б засікти конкретне місце пуску, поки дрон долетить – там уже нічого не буде", – пояснив він.

У чому складність ураження пускових установок балістики Росії на півдні: дивіться відео

Головний редактор Defence Express навів приклад США, які мають найбільші можливості для далекобійних ударів, повітряного панування, космічної та розвідувальної переваги. Проте операцію Epic Fury Сполучені Штати проти Ірану вели 39 діб.

Попри тотальне панування у повітрі, наявність своїх балістичних ракет, ATACMS і PrSM, космічного угрупування та всього іншого, іранські запаси балістики не були знищені, а заводи хоч і уражались, але продовжили випуск,

– наголосив Олег Катков.

Він підсумував, що загалом контрбатарейна боротьба проти балістичних ракет – це дуже складно.

Зауважимо, що за словами радника президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони та фахівця із радіотехнологій Сергія "Флеша Бескрестнова, Росія має спроможності щомісяця запускати близько 100 балістичних ракет. Він зазначив, що нині "щільність ударів збільшена, частково шляхом резервів". Проте атаки надалі продовжаться.

Також "Флеш" підкреслив, що ворог цілеспрямовано завдає ударів по виробничих об'єктах та складах, атакуючи логістичну та виробничу інфраструктуру України.