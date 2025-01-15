Список цілей визначений: авіаексперт розповів, як відбуваються масовані удари по Росії

В ніч на 14 січня ЗСУ здійснили наймасованіший удар по військових об'єктах у Росії. Усі цілі Україна визначила заздалегідь, тому вони не були несподіваними.

Таку думку 24 Каналу висловив авіаційний експерт Костянтин Криволап, зауваживши, що усі об'єкти, від нафтобаз до спиртзаводів, працюють на військово-промисловий комплекс України. Очевидно, що ці цілі стали не останніми для нашої країни.

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Як відбуваються масовані удари по Росії

Внаслідок наймасштабнішого удару по Росії були уражені такі об'єкти: Алексінський хімічний комбінат у Тульській області, склади боєприпасів на аеродромі "Енгельс" у Саратовській області, Саратовський нафтопереробний завод та Брянський хімічний завод.

Авіаційний експерт зауважив, що усі удари по Росії не є випадковістю. Фактично усі російські військові об'єкти, які цікавлять Україну, розташовані на відстані 200 – 1200 кілометрів від кордону.

Загалом сформовані 250 цілей. Насправді нам потрібно значно більше, але це основні, які ми будемо знищувати. Це не цивільні об'єкти, а ті, які у випадку ураження дозволять зменшити потенціал військово-промислового комплексу Росії,

– наголосив він.

Зокрема, мовиться про ланцюги постачання нафтопродуктів. Для прикладу, на нафтобазі в Енгельсі окупанти накопичували паливо для всієї стратегічної та тактичної авіації. Термостабілізоване паливо Т-6, у якого збільшена температура палива, підходить для всієї авіації, яка має надзвукову швидкість.

Це паливо підходить не лише для Ту-160 чи Ту-95, воно забезпечує всю авіацію. Це паливо Т-6, Т-1, ТС-1,

– підкреслив Криволап.

Щодо спиртзаводів, вони виконують замовлення Міноборони країни-агресорки для постачання етилену. Він виконує роль стабілізатора та розчинника для приготування вибухових речовин.

Тим часом хімічні заводи виготовляють ті інгредієнти, які потім стають порохом або твердим паливом для ракет, які атакують Україну.

Це все військові цілі, які ми знищуємо за планом. Наполегливість ударів свідчить про серйозність намірів,

– підсумував авіаційний експерт.