У російському Орлі ракети підпалили завод з виробництва електроніки для озброєння

День 23 жовтня видався неспокійним у російському місті Орел. Містяни стали свідками ракетних ударів.

Про це пишуть Supernova+ та Exilenova+.

Що горить в Росії?

Близько 17:13 жителів російського Орла попередили про загрозу ракетного удару. Російські монітори нібито зафіксували щонайменше чотири ракети у напрямку регіону та закликали росіян пройти до безпечних місць.

Згодом мережею стали ширитись кадри, де видно густий дим над Орлом після атаки. До цього там пролунало кілька вибухів.

Вигляд на Орел після атаки / Supernova+, Exilenova+

Телеграм-канали стверджують, що ракети поцілили у місцевий завод "Протон". Зазначається, що там виробляють електронні компоненти, зокрема для ракетного озброєння Росії.

Тривога та наслідки удару по "Протону" в Росії: дивіться відео

Ураження заводу у Росії: дивіться відео

Нагадаємо, цього ж дня у Москві та області через атаки безпілотників вводили обмеження на авіаперельоти. Російська протиповітряна оборона нібито змогла збити 11 дронів на підльоті до міста.

У мережі повідомляли, що на території аеропорту Шереметьєво навіть помітили уламки БпЛА. А для атак могли використовуватись повітряні кулі із підвісами.