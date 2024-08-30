Поставте себе на місце українців, – Боррель звернувся до країн ЄС через заборону ударів по Росії

Деякі країни ЄС виступають рішуче проти того, щоб дозволити Україні удари далекобійною зброєю. Жозеп Боррель засудив таку позицію, а ще повідомив, що Євросоюз прагне підготувати більше українських бійців, передає кореспондентка 24 Каналу.

Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики Жозеп Боррель розкритикував рішення деяких держав заборонити використання їхньої зброї по території Росії. Боррель вважає, що Україна має на це право. Про це він повідомив напередодні засідання міністрів оборони у Брюсселі.

Дивіться також У ЄС обговорили зняття обмежень на удари по Росії: яких висновків дійшли глави МЗС

Позиція Борреля щодо далекобійних ударів по Росії

За словами головного дипломата ЄС, використання українською армією західної зброї не призведе до ескалації війни.

Смішно говорити, що дозволити бити по російській території означає бути у стані війни проти Москви. Ми не перебуваємо у стані війни проти Москви,

– сказав він.

Верховний представник ЄС наголосив, що згідно з міжнародним правом Україна може відповісти, "атакуючи ті місця, звідки атакують її". Боррель заявив, що у ЄС ніхто не хоче воювати з Росією, і закликав уряди деяких країн поставити себе на місце українців.

Вас бомбардують росіяни із місця, яке знаходиться поза межами ваших можливостей. Ви хотіли б мати можливість воювати на рівних. Це війна, яка коштувала українцям багато життів. Тож ми маємо їх підтримати,

– підкреслив Боррель.

Євросоюз хоче збільшити підготовку українських солдатів

ЄС хоче збільшити обсяги підготовлених українських військових в рамках своєї тренувальної місії. Скільки солдатів зможе підготувати Європейський союз – сьогодні у Брюсселі обговорюватимуть міністри оборони.

Головний дипломат ЄС зазначив, що це питання є на порядку денному, і мета – підготувати 60 тисяч солдатів до кінця року. Втім, цю цифру планують збільшити.

"Ми збільшимо цей показник. В кінця дня ми повідомимо наскільки. Але це найуспішніша тренувальна місія, яку коли-небудь проводив Європейський Союз", – сказав Боррель.

Він розповів, що під час сьогоднішнього засідання міністри оборони також обговорять можливість відкриття представництва тренувальної місії "для посилення координації із ЗСУ".