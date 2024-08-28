Лондон підтримує удари вглиб Росії, але є нюанс зі США: у The Telegraph пояснили розбіжності

Велика Британія підтримує використання Україною ракет Storm Shadow в Росії. Однак Лондон не буде публічно закликати до цього кроку.

Журналісти The Telegraph підкреслили, що причиною цього є побоювання Сполученого Королівства, що подібна підтримка України викличе суперечку із США. Адже використання далекобійних ракет потребує інтеграції з американською технікою.

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Що відомо про підтримку Лондона ударів України по Росії

У матеріалі мовиться, що Володимир Зеленський неодноразово просив використати зброю, яка може уникати ворожих радарів і вражати точні цілі на відстані до 466 кілометрів, щоб завдати удару вглиб Росії. Попри плутанину щодо позиції уряду, The Telegraph розуміє, що Даунінг-стріт підтримує ці дії ЗСУ.

Однак ракети зазвичай використовуються разом із секретними системами США, для чого потрібен дозвіл Вашингтона. За інформацією журналістів, Велика Британія не надсилала США офіційного запиту на використання Україною ракет на території Росії. Зрозуміло, що занепокоєння США щодо цього кроку було чітко висловлено.

Джерело в Білому домі повідомило, що адміністрація Байдена побоюється, що їх використання навіть без схвалення США може призвести до ескалації ситуації та втягнення американських військ у конфлікт.

Зрозуміло, що Кір Стармер не бажає провокувати суперечку з цього питання, і дотримується "консультативного підходу" до переговорів із США з цього питання після попередніх дипломатичних суперечок під час торі.

Сполучені Штати приватно нарікали на авангардний підхід Британії до надання Україні військового обладнання.

Раніше цього року Грант Шеппс, як тодішній міністр оборони, як відомо, наполягав на тому, щоб Київ завдав удару по російських військових кораблях у Криму, тоді як Америка була більш обережною.

Тоді джерела повідомили, що рішення Великої Британії стати першою західною країною, яка пожертвувала основні бойові танки, і спроба країни поставити винищувачі F-16 викликали хвилю критики у Вашингтоні. Офіційні особи вважали, що Лондон намагається підштовхнути до подібних рішень й інших партнерів.

"США бояться ескалації більше, ніж ми, тому що їм доводиться мати з нею справу. Нам – ні. Їм, зрештою, доведеться збирати уламки. Маленька Британія не може воювати з Росією", – зауважило високопоставлене військове джерело у Лондоні.

Яка позиція стосовно подібних ударів в уряді Британії

Окрім побоювань, що удари Storm Shadow у Росії можуть призвести до ескалації конфлікту, у США є занепокоєння, що тепер ракети можуть не знищити російські цілі, які були віддалені від кордону.

Також правда, що українці приділяють велику увагу конкретній групі озброєнь, і це класична тактика Зеленського – наполягати на чомусь подібному. Росіяни також підійшли до цього розумно, і найважливіші активи були виведені за межі досяжності,

– сказало джерело в британському уряді.

Кір Стармер, говорячи про далекобійні удари України західною зброєю, заявив, що не збирається вдаватися в тактичні питання щодо використання зброї з низки причин. Однак він додав, що Лондон буде стільки з Україною, скільки буде потрібно.

Журналісти наголосили, що, раніше цього літа британський уряд попросив США відступити від своєї позиції та дозволити використання західної зброї на території Росії.