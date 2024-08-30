"Українці воюють лише однією рукою": в Естонії звернулися до Заходу із потужною заявою

Низка союзників дозволили Україні використовувати свою зброю по Росії. Водночас зберігається суворе вето на удари далекобійним озброєнням. У Таллінні закликали Захід зняти ці обмеження.

Україна продемонструвала мужність, розпочавши наступ на Курську область Росії. Втім, українська армія наразі "воює лише однією рукою" через заборону союзників бити їхньою зброєю по території Росії. Про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур напередодні неформальної зустрічі очільників Міноборони у Брюсселі, передає 24 Канал.

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Дозвіл на удари по Росії

Ханно Певкур закликав дати українцям можливість використовувати усі передані системи озброєння, ракети та боєприпаси.

Україна повинна мати всі можливості. Не можна виходити на боксерський ринг з однією рукою. Тому що коли твій суперник використовує і рукавички, і обидві руки, дуже важко боксувати тільки однією рукою,

— сказав міністр оборони Естонії.

Розширення навчань українських воїнів

Окрім дозволу на використання зброї, Україна потребує ще більше натренованих бійців. За словами Певкура, Росія буде тиснути на Україну восени, перед другим Самітом миру, аби зруйнувати українську інфраструктуру. Через це ЄС хоче збільшити масштаби тренування українських військових.

Однак, наразі міністри не досягли консенсусу — чи будуть навчання відбуватися на території України. Ханно Певкур вважає, що у такому форматі є ризики і для самих інструкторів, однак, тренування можна проводити для бійців в галузі розмінування.

Заклик до Будапешту

Естонський міністр також звернувся до Угорщини, яка продовжує блокувати транші з Європейського фонду миру. Він сподівається, що до кінця головування в Раді ЄС Будапешт таки розблокує ці кошти.

"Європейський фонд миру — це навіть не про гроші для України, це гроші європейських платників податків. Не розумію цього блокування і дуже сподіваюся, що під час цього президентства вони скасують його", — сказав Певкур.

До слова, президент Зеленський, коментуючи обстріл Харкова, вкотре закликав партнерів ухвалити "далекобійне рішення".