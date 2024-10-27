Путін пригрозив Заходу у разі, якщо той наважиться ухвалити важливе для України рішення

Упродовж кількох місяців на Заході точилися розмови, чи дозволяти Україні бити вглиб Росії. Наразі жодного подібного рішення ухвалено не було.

Владімір Путін сказав у коментарі російському пропагандисту Павлу Зарубіну, що робитиме, якщо Захід таки дасть добро на удари по Росії далекобійним озброєнням.

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"Варіанти відповіді обдумуються"

Прокремлівський журналіст нагадав диктатору його попередні слова, що, мовляв, удари вглиб країни-агресорки означатиме пряму конфронтацію НАТО і Росії.

Путін зазначив, що натівські офіцери, мовляв, давно воюють в Україні. За його словами, усе відбувається руками Альянсу. Тому питання полягає у тому, чи дозволять вони самі собі далекобійні ракети по Росії.

Очільник Кремля уточнив, що українські війська не можуть застосовувати далекобійну зброю самостійно. Це можуть робити лише спеціалісти країн НАТО.

Диктатор зауважив, що ще занадто рано говорити, як саме Росія відреагує на такий крок. Але, з його слів, Москва "повинна буде" відповісти.

Зрозуміло, що наше військове відомство над цим працює і буде пропонувати різні варіанти відповідей,

– сказав Путін.

Нагадаємо, що в адміністрації Байдена назвали основні причини, чому не дають Україні дозволи на далекобійні удари по ворожій країні.