У ГУР розкрили, скільки нафтових об'єктів Росії, які використовує армія, пошкоджені

У розвідці озвучили частку нафтових об'єктів ворога, які були пошкоджені під час атак дронів на територію Росії. Наразі уражено близько третини з усього, що використовували окупанти.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв’ю для подкасту Центру протидії дезінформації представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова.

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Яку частину російських об'єктів уражено

Як зазначив Юсов, у росіян "регулярно щось горить", йдеться насамперед про НПЗ, спиртзаводи або об'єкти іншого призначення. За його словами, удари українських БпЛА безперечно впливають на Росію, і про це свідчить статистика, відповідні дані у відкритому доступі.

Третина виробництва тією чи іншою мірою пошкоджена, уражена,

– заявив він.

Представник розвідки наголосив, що відновлення уражених об'єктів є проблемою для окупантів, адже це потребує насамперед імпортного обладнання, яке ворогу складніше отримувати через санкції, і далеко не все можна завезти "нелегально, чи контрабандою".

"Коли ми говоримо про НПЗ, це ті самі НПЗ, які заправляють ворожу техніку, танки, літаки та все те, що стріляє, пускає ракети в бік України. Це ті самі НПЗ, які продають нафтопродукти й фінансують російську військову агресію проти України", – уточнив Юсов.

До речі, нагадаємо, ніч проти 29 листопада масованої атаки безпілотників зазнала нафтобаза "Атлас" у Ростовській області. Відомо, що вона є частиною російського військово-промислового комплексу та забезпечує окупаційну армію на тимчасово окупованих територіях нашої держави.