Добре захищений об'єкт: ексофіцер Повітряних сил вказав на важливу ціль під Москвою

Росіяни облаштувати пункт управління дронами у діловому центрі "Москва-Сіті". Окупанти самі "засвітили" відео, на якому хизувалися, як віддалено завдають ударів по Часовому Яру.

Розгортання об'єкта було мобільним, ми бачили, що використовували мобільні системи. Як зауважив 24 Каналу колишній офіцер Повітряних сил, заступник гендиректора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський, не мовиться про постійний пункт дислокації.

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Який об'єкт важливо знищити Україні

Росіяни хотіли похизуватися можливостями віддаленого керування дронами, але український виробник вже давно презентував таку можливість, керуючи дроном з міжнародної виставки, який робив розвідку в зоні Чорнобильської АЕС.

Технології – це майбутнє. Надалі ми зможемо так тримати під контролем сіру зону, не залучаючи до цього особовий склад,

– зазначив Анатолій Храпчинський.

Щодо ударів по Москві, то варто згадати про завод Корольова. Його треба знищувати, тому що він є основним виробником крилатих ракет класу Х-101, Х-555, Х-59, тобто всіх, що належать до тактичної авіації.

Туди треба працювати. Він захищений системами протиповітряної оборони. Додатково росіяни вивели літак А- 50 на розвідувальні польоти для того, щоб перевіряти і захищати повітряний простір,

– додав колишній офіцер Повітряних сил.

Тому краще працювати по стратегічних об'єктах. Основна пріоритетна ціль для України – це виробничі потужності, інтелектуальна власність, еталонні зразки і все, що пов'язано з виробництвом будь-якої зброї.

Зауважимо, що Росія може модернізувати, купити ліцензію та масштабувати виробництво, але не здатна придумати щось нове. Більшість озброєння було вкраденим у когось. Тому основний напрямок ударів мусить бути по інтелектуальній власності й еталонних зразках, які б унеможливили повторення будь-яких виробів.

До слова, відео з "Москви-Сіті" вже видалили з російських телеграм-каналів. У ньому окупанти розповідали, що вдарили по об'єкту ЗСУ з "наддалекої відстані". Окрім цього, у мережі опублікували відео, де показали, як відбувається координація.