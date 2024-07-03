Держдеп США відповів, за яких обставин Україні дозволять бити на більшу відстань по Росії

Між Києвом та Вашингтоном існує домовленість стосовно ударів по Росії американською зброєю, щоправда, на обмежену відстань. Водночас Держдеп не виключає розширення угоди.

Помічник Державного секретаря з питань Європи Джеймс О'Браєн зробив важливу заяву щодо цього питання. Власне, під час слухань в Комітеті Палати представників з міжнародних відносин.

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Питання відкрите: удари зброєю США по Росії

Конгресмен-республікань Томас Кін поставив питання представнику Держдепу, наголошуючи, що політика адміністрації президента США щодо ударів по території Росії змінилася лише після наступу агресора на Харківщині. Однак і тоді Білий дім вдався до напівзаходів.

Конгрес досі не розуміє, якою саме є ця політика… Адміністрація обмежує використання американської зброї в межах 100 кілометрів біля кордону. Це значно менше повного радіуса дії ATACMS, який становить понад 300 кілометрів. Скільки російських авіабаз знаходяться в зоні дії ATACMS, які адміністрація не дає вразити Україні?

Відповідаючи, О'Браєн зазначив, що наразі російські війська втрачають здатність наступати на Харківському напрямку, оскільки українська армія знищує їхні потужності поблизу кордону. Як констатував посадовець, пріоритетом було надання зброї та її зосередження в областях, де була найбільша необхідність.

Спершу, це була територія, де Росія проводила наступ під Харковом. І тепер, як сказав минулого тижня Джейк Салліван, якщо Росія спробує розширити цей фронт, Україні буде дозволено досягати цілей на більшій відстані.

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Нагадаємо, що наприкінці травня офіційно повідомили про дозвіл США на удари по Росії американською зброєю. Києву дозволили обстрілювати важливі для противника об'єкти, скажімо, системи HIMARS. Водночас ракети ATACMS закликали притримати.