Удари по Росії американською зброєю: Вашингтон веде важливі переговори з Києвом

Американське керівництво веде діалог з Україною щодо можливості збільшення глибини ударів по Росії. Проте наразі домовленості залишаються на тому ж рівні, на якому вони були.

Джон Кірбі, координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому, підтвердив переговори з Україною про використання американського озброєння.

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Чи збільшиться глибина ударів по Росії

На запитання про можливість застосування HIMARS у Курській області Кірбі зазначив, що змін у інструкціях для України не відбулося.

Посадовець наголосив, що США продовжують обговорення з Києвом, але конкретних нових рішень щодо використання зброї обидві сторони не ухвалювали.

Я можу сказати, що не було жодних змін в "інструкціях", які ми давали українцям про те, де і як вони можуть використати американську зброю для самооборони з іншого боку кордону,

– сказав Кірбі.

Представник Білого дому додав, що Сполучені Штати уважно стежать за ситуацією на фронті та адаптують свою підтримку відповідно до потреб України.

Ми все ще ведемо з ними переговори. Поки я не можу говорити про будь-які політичні переваги в той чи інший бік, і вже тим більше не можу сказати про якісь нові політичні рішення, які були прийняті.

Водночас Кірбі згадав про важливість дотримання міжнародних норм у ході бойових дій та зобов'язань перед міжнародною спільнотою.

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Додамо, що Вашингтон заборонив Збройним Силам України використовувати для ударів по Росії передані далекобійні ракети ATACMS. Проте заборона не стосується систем HIMARS, хоча й ці установки можна використовувати лише в прикордонних районах.