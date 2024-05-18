У Пентагоні розповіли про катастрофічні наслідки атак українських БпЛА по НПЗ у Росії

Україна продовжує завдавати ударів по нафтопереробних заводах. У Пентагоні розповіли про наслідки таких атак.

У розвідувальній службі Пентагону заявили, що удари українських БпЛА по російській енергетичній інфраструктурі на початку 2024 року призвели до виходу з ладу 14% нафтопереробних потужностей країни та підвищили внутрішні ціни на паливо. Водночас вони мали мінімальний вплив на виробництво електроенергії.

Дивіться також Кінець ядерного лідерства Росії: як заборона імпорту урану змусить страждати економіку Путіна

Ризик для світових цін на нафту

Втрата деяких російських нафтопереробних потужностей змусила внутрішні ціни зрости на 20 – 30% до середини березня та призвела до припинення експорту через необхідність зосередитися на задоволенні внутрішнього попиту.

Щоб пом’якшити наслідки цих страйків, Росія заборонила експорт бензину на шість місяців, починаючи з березня, почала імпортувати нафтопродукти з Білорусі, планувала імпортувати з Казахстану, а також віддала пріоритет транспортуванню нафтопродуктів РЗД, а не іншими видами транспорту,

– мовиться в повідомленні.

Україна, яка покладається на іноземну військову та економічну допомогу під керівництвом США, збільшує атаки по НПЗ ворога. Хоча атаки на нафтопереробні заводи спрямовані на виснаження палива та доходів від експорту для збройних сил Путіна, США критикують їх через створення ризику для світових цін на нафту.

"Незначний збій" в електропостачанні

Напади на енергетичні об’єкти "призвели до незначного збою в постачанні електроенергії російським військовим і цивільному населенню". Зазначають, що це через те, що "Росія має надійні генерувальні потужності — треті за величиною у світі — і високий ступінь резервування в її мережі".

Відповідно до галузевих даних і інформації Міжнародного енергетичного агентства, нафтопереробний завод у Туапсе, який атакували днями, був відключений протягом трьох місяців після нападу в кінці січня і відновив роботу лише нещодавно.

Українські удари по Чорноморському флоту Росії з використанням військово-морських дронів "змінили моделі операцій російського флоту". Зокрема, Чорноморський флот Росії тепер уникає українського узбережжя та відводить частину кораблів від основної бази в окупованому Севастополі в Криму.

Дрони атакували НПЗ у Волгоградській області