Російська армія може отримати більше пального: Світан про паузу в ударах по НПЗ

Українські удари по російських нафтопереробних заводах обмежували можливості країни-агресорки виробляти пальне для своєї армії. Однак із 10 жовтня нових атак по великих НПЗ, як зазначає військовий експерт, не спостерігається, що дає пошкодженим підприємствам час на відновлення.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан в ефірі 24 Каналу висловив занепокоєння такою перервою. Він пояснив, які ризики це створює для України та чому має запитання до військового командування.

Удари по російських НПЗ припинилися без пояснень

У ніч на 14 жовтня знову повідомляли про вибухи в Ростовській області поблизу Новошахтинського нафтопереробного заводу. На розташованому поруч нафтовому терміналі, який уже зазнавав атак, загорілися нові резервуари, проте безпосередньо великі російські НПЗ залишаються без нових уражень уже кілька днів.

Світан звернув увагу на відсутність публічних пояснень щодо такої перерви. Особливо багато запитань у нього викликає ситуація, коли українські атаки на російську нафтопереробку не продовжуються, а загроза для вітчизняної енергетики лише зростає.

Зупинили удари по нафтопереробних заводах, а по нас летить, як летіло. Більше скажу, більше летить. І конкретно по теплоелектроцентралях, по газовій інфраструктурі, тобто по енергооб'єктах. Тут навіть ніхто питання не порушував про зупинку ударів по російській нафтовій галузі. Принаймні в інформаційному просторі цього не було,

– наголосив Світан.

Однією з можливих причин паузи експерт назвав прагнення українського керівництва уникнути суперечок із Дональдом Трампом. Він припустив, що американський президент може мати бізнесові інтереси, пов'язані з російськими нафтовими компаніями, зокрема "Лукойлом", але визнав, що не знає деталей можливих переговорів чи угод.

Водночас ураження нафтових терміналів Світан вважає результативними, хоча й переконаний, що вони не повинні ставати заміною атакам на заводи. Найбільше його турбує відсутність зрозумілих причин, через які припинилися удари по основних нафтопереробних потужностях Росії.

Будемо ще якийсь час розповідати, як горить термінал Новошахтинського заводу. Добре горить, питань немає, добре влучили. Питання, чому зупинилися, хто наказав,

– сказав військовий експерт.

Чи існував відповідний наказ і хто міг його віддати, Світану невідомо. Проте він наполягає, що причини перерви потребують пояснення, оскільки пошкоджені російські підприємства отримують можливість відновлювати роботу.

Російські заводи можуть відновити виробництво дизеля

За приблизними підрахунками Світана, у Росії є понад 30 великих нафтопереробних заводів. Близько десяти з них були виведені з ладу, ще стільки ж перебувають на ремонті, тоді як решта продовжують працювати.

Відсутність нових ударів дозволяє росіянам зосередитися на відновленні пошкодженого обладнання. Найбільша небезпека полягає в тому, що навіть нетривала перерва може повернути у виробництво частину потужностей, а додаткове пальне Росія зможе використати для забезпечення своїх військ.

Якщо зараз тиждень не битимемо, то й та десятка, яка стоїть, теж почне ремонтуватися. Та десятка, яка ремонтується, запуститься у виробництво. Дизель куди піде? Ви думаєте, на американський ринок? Його там достатньо, він там нікому не потрібен. Він піде в російську армію, цей дизель,

– пояснив Світан.

Експерт також припустив, що на американський ринок можуть надходити додаткові обсяги канадського дизеля, які він оцінив приблизно в мільйон барелів на добу. Відновлення роботи російських НПЗ він пов'язує передусім із можливістю поліпшити паливне забезпечення окупаційних військ.

Особливі запитання Світан адресував генералам, які відповідають за проведення бойових операцій. Він переконаний, що військове командування має усвідомлювати наслідки рішень, пов'язаних із припиненням ударів по російській нафтопереробці, та відповідальність за їхнє виконання.

Вам хто команду дав? Номер наказу покажіть, тому що ви будете потім відповідати. Ті, хто вам команду дав, потім скажуть, що вони вже ні до чого. А ось ви безпосередньо командири, генерали, які зупинили основний механізм знерухомлення російської армії,

– наголосив військовий експерт.

Світан вважає удари по нафтопереробних заводах одним із найважливіших способів обмежити можливості російської армії вести бойові дії. За його оцінкою, без системного ураження цих підприємств окупанти матимуть більше пального для військової техніки, яку використовують на фронті.

Світан про паузу в ударах по НПЗ Росії: дивіться відео