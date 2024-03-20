Україна продовжує нищити російські заводи: Черник відповів, чи мобілізує це вороже населення
На російський завод, цього разу в Бєлгороді, завітала чергова "бавовна". Цікаво те, яку реакцію серед росіян це викликає.
Можливі дії Путіна та російського населення у щоденному зведенні для 24 Каналу проаналізував військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник. Тим часом Кремль вирішив посилити захист нафтогазових об'єктів і встановити біля них додаткові системи ППО.
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"Бавовна" на "Енергомаші"
Черник зазначив, що на заводі "Енергомаш" займались ремонтом російської техніки. Також там виготовляли чипи та мікрочипи. Усі об'єкти промисловості в Росії, де налагоджена складальна лінія, окупанти так чи інакше використовують у військових цілях.
У загальному маємо зробити один головний висновок останнього тижня роботи в цьому напрямку. Ми точно вже відпрацювали та побудували систему завдання ударів по об'єктах ВПК і найголовніше нафтової галузі. Чим більше таких ударів буде, тим краще,
– зауважив військовий експерт.
Реакція росіян
За його словами, росіяни здатні на масштабну мобілізацію. Путін переобрався на своїх так званих виборах і може оголосити принцип "Вставай, страна огромная". Людського ресурсу в агресора, на жаль, достатньо. На забій за свого царя росіяни завжди йшли справно.
"В обов'язковому порядку має наростати тиск на населення всередині Росії. У цьому немає нічого нового в контексті військової тактики та стратегії. У Другій світовій війні була виведена формула щодо бомбардувань Німеччини, скільки населення треба викинути з домівок, щоб у Німеччині почався внутрішній злам", – наголосив полковник запасу ЗСУ.
Які ще теми аналізував Черник
- Росіянам вдається просуватись на Авдіївському напрямку та захопити село Орлівка. Як зазначив Черник, це виключно завдяки пішим валам, адже сталінська стратегія досі працює в російській армії. Нормальної техніки в них наразі немає, а величезною кількістю живої сили вони намагаються тиснути далі.
- Американці фактично заявили готовність до знищення Кримського мосту. Навіть заговорили про передачу ракет ATACMS. На думку військового експерта, цей незаконний логістичний об'єкт обов'язково вирушить під воду. Однак для реалізації цієї мети потрібен залп із не менше, ніж 100 ракет.