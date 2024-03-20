Україна продовжує нищити російські заводи: Черник відповів, чи мобілізує це вороже населення

На російський завод, цього разу в Бєлгороді, завітала чергова "бавовна". Цікаво те, яку реакцію серед росіян це викликає.

Можливі дії Путіна та російського населення у щоденному зведенні для 24 Каналу проаналізував військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник. Тим часом Кремль вирішив посилити захист нафтогазових об'єктів і встановити біля них додаткові системи ППО.

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"Бавовна" на "Енергомаші"

Черник зазначив, що на заводі "Енергомаш" займались ремонтом російської техніки. Також там виготовляли чипи та мікрочипи. Усі об'єкти промисловості в Росії, де налагоджена складальна лінія, окупанти так чи інакше використовують у військових цілях.

У загальному маємо зробити один головний висновок останнього тижня роботи в цьому напрямку. Ми точно вже відпрацювали та побудували систему завдання ударів по об'єктах ВПК і найголовніше нафтової галузі. Чим більше таких ударів буде, тим краще,

– зауважив військовий експерт.

Реакція росіян

За його словами, росіяни здатні на масштабну мобілізацію. Путін переобрався на своїх так званих виборах і може оголосити принцип "Вставай, страна огромная". Людського ресурсу в агресора, на жаль, достатньо. На забій за свого царя росіяни завжди йшли справно.

"В обов'язковому порядку має наростати тиск на населення всередині Росії. У цьому немає нічого нового в контексті військової тактики та стратегії. У Другій світовій війні була виведена формула щодо бомбардувань Німеччини, скільки населення треба викинути з домівок, щоб у Німеччині почався внутрішній злам", – наголосив полковник запасу ЗСУ.

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