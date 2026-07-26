На тлі українських атак по складах: Wildberries перестав видавати товари на запит "для СВО"

Російський онлайн-маркетплейс Wildberries, кілька складів якого зазнали атак українських дронів, припинив видавати товари за пошуковим запитом "для СВО". Водночас військові товари досі можна знайти на сайті.

Про це пишуть BBC News – Русская служба, а також опозиційні видання "Дождь" та "Настоящее время".

Чи зникли військові товари повністю на Wildberries?

Раніше за запитом "для СВО" можна було знайти, серед іншого, бронежилети та компоненти для бойових дронів.

Журналісти зазначають, що окремої категорії "товари для СВО" на Wildberries і раніше не було, а результати за цим запитом охоплювали також різноманітні сувеніри.

Водночас товари військового призначення залишаються у продажу: за запитом "бронежилет" Російська служба BBC знайшла понад 5 000 товарів з описами на кшталт "бронежилет тактичний" або "бронежилет штурмовий" у категорії "бронеодяг".

Той факт, що на Wildberries продаються товари, призначені для військовослужбовців, став одним з аргументів на користь того, щоб вважати дистрибуційні центри компанії законною військовою ціллю. На призначення цих товарів вказують і назви деяких продавців — наприклад, "АльянсZ" або "VoinZ".

Журналісти телеканалу "Дождь" зазначили, що наразі Яндекс і Google під час пошуку "все для СВО" все ще пропонують посилання на Wildberries із відповідним тегом, але у разі переході за ним маркетплейс повідомляє, що відповідних товарів не знайдено.

При цьому ще 29 травня, згідно з копією сторінки, збереженою в Яндексі, за пошуковим запитом "все для СВО" WB дійсно пропонував деякі товари, такі як шоломи, бронежилети та іншу амуніцію, а також пропагандистські прапори, шеврони, обереги або стилізовані фотоальбоми.

Wildberries прибрала пошук товарів за запитом "для СВО", але залишила їх в інших розділах на сайті / Фото "Дождь"

При цьому опозиційне видання "Вот Так" пише, що самі товари на маркетплейсі залишилися – як і «кілька десятків» активних тегів, пов’язаних з війною, наприклад: "Товари СВО", "Аксесуари СВО" та "Приналежності для СВО", на яких Wildberries пропонує екіпірування, а також сувенірну продукцію.

Бронежилети та захисні шоломи можна знайти у розділі "Спорт", а FPV-дрони та компоненти до них продаються у категорії "Телевізори, аудіо, фото- та відеотехніка".



Захисні шоломи все ще можна знайти на сайті, але у розділі "Спорт" / Фото "Настоящее время"

Нагадаємо, протягом останніх днів атаки дронів зазнали логістичні центри Wildberries у Невинномиську, Шушарах у Санкт-Петербурзі, Новосаратовці та Єкатеринбурзі. Через це маркетплейсу довелося тимчасово призупинити їхню роботу та переорганізувати логістику.

Американський Інститут вивчення війни пояснив, що українські удари по складах Wildberries у Росії можуть створити Кремлю нові серйозні проблеми. Йдеться про незручності для жителів великих міст, зокрема Москви та Санкт-Петербурга, а також фінансовий удар по представниках російської еліти.