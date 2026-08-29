Пливли до російського Туапсе: Туреччина викликала посла України через удари по своїх суднах

Посла України в Анкарі Нерімана Джелала викликали до МЗС Туреччини. Причиною стали атаки дронів на два турецькі судна біля російського узбережжя.

Як повідомляє видання Anadolu, турецька сторона передала Києву свою реакцію на ці атаки та наголосила на необхідності гарантувати безпеку людей, майна, судноплавства і довкілля в Чорному морі.

Що відомо про атаки на судна Туреччині біля Росії?

За даними джерел у МЗС, 26 серпня було уражено турецьке судно Lider Bordo Mavi. Суховантаж, який перевозив овочі із Самсуна до російського порту Туапсе, зазнав ударів трьох дронів. Поранення отримали 5 членів екіпажу.

Наступного дня, 27 серпня, під час спроби направити інше судно – Lider Kocatepe – для його буксирування, воно також стало ціллю атаки.

На тлі цих інцидентів Анкара закликала до взаємного мораторію на удари по цивільному судноплавству.

Росія відмовилася від пропозиції Туреччини запровадити перемир'я в Чорному морі. У Москві заявили, що не бачать сенсу повертатися до домовленостей "Чорноморської ініціативи" 2022 – 2023 років.

Нагадаємо, що Україна раніше заявляла, що Чорне море залишається зоною бойових дій, і радила судновласникам, які продовжують торгівлю з Росією, враховувати відповідні ризики.

До слова, Туреччина вдвічі скоротила імпорт російської нафти через удари українських дронів у Чорному морі.

У липні Анкара отримала близько 900 тисяч тонн російської нафти проти 1,2 мільйона тонн у червні. Постачання з російських чорноморських портів в серпні можуть впасти ще більше – до близько 200 тисяч тонн.

Через проблеми з поставками Анкара шукає альтернативних постачальників, зокрема в Бразилії та Гаяні.