У ГУР відповіли, коли Україна зможе вдарити по заводах із виробництва "Шахедів"

Росія продовжує невпинно атакувати Україну "Шахедами". Водночас ЗСУ досить важко уразити заводи із виробництва ударних БпЛА, адже вони розташовані на дуже великій відстані від України.

Повідомляє 24 Канал із посиланням на заступника голови ГУР Вадима Скібіцького в інтерв'ю "Новини.LIVE". Також у ГУР використовують некінетичні методи, щоб уражати російські виробничі потужності.

Дивіться також Розвідники показали дрони, якими атакують військові об'єкти росіян

Чому важко завдавати ударів по заводах із виробництва "Шахедів"

На запитання журналістки про те, коли можна очікувати удар ЗСУ по заводах із виробництва "Шахедів", Скібіцький відповів, що це непроста ціль, адже до них важко дотягнутися.

Та ж сама Елабуга (місто у Татарстані – 24 Канал) чи Ржевський завод (територія Тверської області – 24 Канал) – вони розташовані на дуже великій відстані і встигають прийняти заходи безпеки. Адже поки долетить наш БпЛА, проходить не одна і навіть не чотири години,

– пояснив Скібіцький.

Він також додав, що Україні необхідна більш потужна зброя. Водночас важко знищити одним ударом все виробництво "Шахедів".

"Але є інші заходи, які називаються некінетичними. Це санкції, кіберудари, а також інформаційні, які пов’язані з тим, щоб принаймні у перспективі зменшити або припинити це виробництво. Але це складно", – зазначив розвідник.