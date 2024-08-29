Україна має сама вирішувати, як їй використовувати F-16, – президент Чехії

Партнери досі не дають Україні дозвіл на удари західною зброєю вглиб території Росії. Водночас на думку президента Чехії Петра Павла, Україна має сама вирішувати, як їй розпоряджатися наданим озброєнням.

Зокрема, це стосується і переданих Україні F-16. Він також зазначив, що Київ атакує територію Росії виключно через її вторгнення.

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Як Україна має використовувати західну зброю

Якщо, згідно зі статтею 51 Статуту ООН, ми хочемо допомогти Україні у захисті від агресії та допомагаємо їй матеріальними постачаннями, а не безпосередньою участю у бойових діях, то це справа України, як використовувати ці постачання зброї,

– наголосив президент Чехії.

Він підкреслив, що якби Росія не почала своє вторгнення в Україну, українським захисникам не було б необхідності атакувати цілі на території країни-агресорки.

"Головна карта в руках у президента Путіна. Він може покласти край війні відразу", – зазначив Павел.

Нагадаємо, що за словами генерала ВПС Нідерландів, Україна може застосовувати надані його країною винищувачі F-16 для ударів по території Росії. Він також заявив, що операція ЗСУ в Курській області "блискуча на практичному рівні".