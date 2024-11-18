Куди ЗСУ можуть дістати західними ракетами на території Росії: зведення від Світана

Україна довгий час вела переговори з партнерами про дозвіл на удари їхньою зброєю по воєнних об'єктах на території Росії. Втім, після погодження з'явилося кілька важливих нюансів з щодо використання зброї.

Які можливості насправді отримали ЗСУ та чи є подальші перспективи важливого рішення у щоденному зведенні для 24 Каналу пояснив військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

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Дозвіл на удари ATACMS

США дозволили Україні використовувати ракети ATACMS для ударів по російській території. Україна раніше могла працювати ракетою М39 з відстанню до 150 кілометрів по ворогові на окупованих територіях. Такий тип ракет має приблизно 950 суббоєприпасів М74, що накривають значну площу і дозволяють знищувати переважно аеродроми та живу силу і техніку ворога.

Ймовірно, після дозволу Україна почне працювати над тим, щоб знищувати якомога більше тактичної авіації ворога.

3 – 4 ракети, що заходять на аеродром, фактично пошкоджують всю авіаційну техніку, не знищують, але щонайменше пошкоджують літаки та вертольоти. Головне питання, на яку відстань дозволять бити ракетами, адже поки що дозвіл, ймовірно, є на роботу лише по Курській області,

– зауважив Світан.

Зверніть увагу! Білий дім не надавав офіційних підтверджень щодо дозволу на удари по території Росії і дозволеного радіусу. Припущення щодо ударів винятково по Курській області висловили світові ЗМІ.

Яка зброя необхідна для ефективних ударів

Однак в Росії був час підготуватися до можливих атак по авіації, її відтягнули на відстань 300 кілометрів від кордону. Для того, аби працювати по цій території, Україні необхідні ракети AGM-158 JASSM, Taurus дальністю 500 кілометрів, або Storm Shadow і Scalp на таку ж відстань.

Цікаво, що 17-го листопада також з’явилася інформація, що Велика Британія та Франція дозволили бити по території Росії Storm Shadow і Scalp. Згодом ця інформація у світових ЗМІ не знайшла підтвердження.

Світан зауважив, що з початку повномасштабного вторгнення Велика Британія передавала велику кількість своїх ракет Україні, наразі в неї залишився тільки недоторканий запас.

Натомість французи досі мають можливість передати значну кількість ракет SCALP. Імовірно, їх можуть передати із французькими винищувачами Mirage, припустив Світан.