Україна здійснює разючі польоти вглиб Росії, системи ППО ворога вкрай слабкі, – Business Insider

Українська армія має успіхи у завдаванні ударів по Росії на її території. Збройні Сили вже здатні влучати у глибокий тил країни-агресорки, а повітряні цілі безперешкодно залітають у Росію.

Журналісти Business Insider пишуть, що успіхи Києва в ураженні об'єктів вглиб Росії пояснюють тим, що протиповітряна оборона країни-агресора сильно ослаблена.

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Як Україна досягла успіхів в ударах вглиб Росії

Джордж Баррос, експерт із Росії з Інституту вивчення війни, звернув увагу, що українські безпілотники безперешкодно проникають крізь лінії, де російські системи протиповітряної оборони мали їх зупинити.

Ми бачили безліч випадків, коли українці проникали крізь російську ППО,

– сказав експерт.

У виданні наголосили, що ці засоби російської ППО були грізними противниками для України, але, за словами військового експерта, те, що оборона Росії була "розтягнута", дало Україні нові можливості в ударах. Так, з весни 2024 року ЗСУ змогли "дуже цілеспрямовано" знищити російську оборону.

Баррос наголосив, що багато російських систем ППО пошкодила та знищила Україна, а тепер українські військові націлилася на деякі системи оборони країни-агресорки, до яких раніше не могли дістатися. Як приклад експерт навів атаки БпЛА в регіон Татарстану у квітні 2024 року, де, на думку експертів, використовували легкий літак, переобладнаний для дистанційного керування:

"Цей інцидент був дуже показовим і свідчить про те, що росіяни, ймовірно, розташували свої засоби ППО таким чином, що мають хороше покриття на найближчому театрі воєнних дій навколо України. Але за межами цього театру у них його немає", – сказав експерт з ISW.

Джордж Баррос також повідомив, що українські удари по російських нафтопереробних заводах чинять значний тиск на можливості російської протиповітряної оборони. Ця ситуація змушує російське військове командування надавати пріоритет розподілу своїх обмежених ресурсів протиповітряної оборони для захисту тих об'єктів, які воно вважає критично важливими.

Журналісти також зауважили, що Україна знищила багато російських систем ППО, особливо в Криму. До того ж у видання резюмували, що в поєднанні з потужнішою авіацією, такою як західні F-16, успіхи ЗСУ можуть зрости.