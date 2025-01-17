Ворогу буде значно важче: експерт з питань безпеки оцінив збільшення ударів по Росії

Україна активізувала удари по російській території. Збільшення кількості результативних атак свідчить про суттєвий розвиток українських безпілотників, можливостей вогневого ураження на відстань до 2 тисяч кілометрів.

Помітно, що 2025 рік розпочався з якісного та кількісного стрибка щодо ударів по Росії. Це 24 Каналу зауважив експерт з питань безпеки, військовослужбовець ЗСУ Іван Варченко.

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Суттєвий прорив

Іван Варченко зазначив, що ще рік тому мовилося про 1 – 2 такі удари на тиждень. Зараз щодня відбувається кілька ударів по дуже серйозних об’єктах, зокрема, російського ВПК.

Ми розуміємо, що це справді суттєвий прорив. Вже зараз ми говоримо про сотні наших безпілотників на тиждень, які завдають шкоди російському військово-промисловому комплексу, російській військовій машині,

– підкреслив він.

Те, що українські дрони чим далі, тим з меншими перешкодами долають великі відстані на території Росії, говорить про те, що Росія втратила спроможність ефективно захищати свою територію. Країна-агресорка зараз не має достатньої кількості засобів протиповітряної, протиракетної оборони. Війна повертається на територію росіян, які розпочали вторгнення в Україну.

"Тому тут низка речей, які, я сподіваюсь, у таких же темпах, з розширенням наших можливостей, буде переслідувати росіян впродовж всього 2025 року. Початок справді досить вагомий. Ми розуміємо, що цих об’єктів тисячі у зоні досяжності, у межах 2 тисяч кілометрів. Росіянам буде значно важче, ніж українцям, їх відновлювати", – сказав експерт з питань безпеки.

Ці удари послаблюють російських загарбників. Для того, щоб відновити нафтобазу чи термінал, потрібно мати доступ до того ресурсу, якого у них немає. Навіть за великі гроші, за допомогою чорних та сірих контрабандних схем вони не завжди можуть швидко дістати ті чи інші комплектуючі, щоб полагодити свої енергетичні об'єкти. Тому можливості України виснажувати воєнний потенціал Росії будуть зростати.