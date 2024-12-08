У ГУР назвали цілі на території Росії, які законні для атак з боку України

Усі об'єкти, які ворог так чи інакше використовує у злочинній та агресивній війні проти України, є законними цілями для українських військових. Однак жодні плани про те, яка ціль опиниться під ударом наступною, розкриватися не буде.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Центру протидії дезінформації представника ГУР МО Андрія Юсова.

Цікаво Скоро нищитиме і "Шахеди": Федоров розповів про новий український дрон "Ельф-П"

Які цілі ворога є законними для України

Журналістка під час інтерв'ю поцікавилася, які цілі на території країни-агресорки є законними для України. Крім того, вона поцікавилася, як далеко можуть залетіти українські дрони та найголовніше – хто ж визначає, яка ціль є пріоритетною для Сил оборони.

Андрій Юсов спочатку відреагував на таке питання жартом.

Після такого питання, напевно, треба було б дістати список з теки. І сказати: "Ось тут розподілено: пріоритети, цілі, назви. Будь ласка, представники держави-агресора, занотовуйте",

– пожартував Юсов.

Після того представник ГУР додав, що, звісно, жодні плани щодо цілей розкриватися не будуть. Проте, всі об'єкти, які залучені до військової агресії проти України, все, що допомагає бити ворогу по містах і цивільній інфраструктурі, – це законні військові цілі.

Він також додав, що більшість подій, які відбуваються на території Росії, публічно не коментуються. Разом з тим, усі об'єкти, які уражаються Силами оборони, використовуються ворогом у війні проти України.

Також представник ГУР МО наголосив, що усі засоби, якими вражають цілі на території Росії, – українського виробництва.

Далекобійні ударні дрони – це сьогодні привід пишатися для України. Привід нарощувати та збільшувати потенціал,

– наголосив представник ГУР.

Раніше Андрій Юсов повідомив, що нині третина нафтових об'єктів Росії тією чи іншою мірою пошкоджена внаслідок атак БпЛА. Відновлення уражених об'єктів є проблемою для окупантів, адже це потребує насамперед імпортного обладнання, яке ворогу складніше отримувати через санкції, і далеко не все можна завезти "нелегально, чи контрабандою".