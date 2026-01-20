Знищено забезпечення: полковник запасу розібрав ключові удари по окупованих територіях

Упродовж останніх тижнів Україна посилила удари по окупованих територіях, і дедалі частіше цілями стають об'єкти, які забезпечують логістику ворога. На тлі таких атак з'являються питання, що саме намагаються зірвати ЗСУ і чому обирають конкретні вузли.

Роман Світан, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт, в ефірі 24 Каналу пояснив, чому зараз особливо важливо бити по армійських тилах Росії. Він також назвав інфраструктуру, з якої починають, і що має стати наступним кроком.

Удари по тилах окупантів і по чому б'ють насамперед

Зараз ключове завдання в ударах по окупованих територіях не стільки враження окремих цілей, скільки зрив роботи армійського тилу Росії на глибині приблизно 50 – 70 кілометрів. Саме там ворог накопичує сили і засоби перед відправкою до лінії боєзіткнення, тому логістику треба зупиняти системно і послідовно.

Армійський тил ворога треба однозначно знищувати, зупинити трафік,

– сказав Світан.

Він зазначив, що починати, за такою логікою, варто з енергозабезпечення, бо значна частина перевезень до фронту йде залізницею на електровозній тязі. Саме тому удари по енергогенерації, тягових підстанціях і вузлах живлення він назвав правильною стартовою точкою, яка б'є по спроможності ворога підвозити техніку, боєприпаси й особовий склад.

Наступний етап треба буде знищувати ще й нафтобази. Росіяни пересаджуються з електротяги на тепловозну,

– зауважив полковник запасу ЗСУ.

Він пояснив, що тоді критичною стає наявність великих запасів дизеля, а отже, знищення ємностей для пального прямо б'є по можливості Росії тримати темп підвезення. Такі удари по тилах треба не зупиняти і виділяти на це достатньо сил і засобів, бо зупинка тилового трафіку ускладнює підхід навіть стратегічних резервів Росії до лінії фронту. На його думку, тоді ці резерви легше перехоплювати вже ближче до бойових порядків, зокрема за допомогою безпілотних систем.

Удар по підводному човну "Варшавянка"

Удари по базах і кораблях Росії мають окрему цінність, бо прямо впливають на можливості ворога завдавати ракетних атак. За його словами, підводні човни проєкту "Варшавянка" є носіями "Калібрів", тому їхнє виведення з бойового чергування зменшує спроможність Росії бити по Україні з моря.

"Варшавянка" – це дизель-електричні підводні лодки з торпедними апаратами, які можуть відстрілювати "Калібри",

– підкреслив Світан.

Він нагадав, що одну з таких субмарин раніше уразили в Севастополі, коли вона була на ремонті у сухому доку. Тепер, за його словами, удар завдали вже в Новоросійській бухті, і він був достатньо сильним, щоб зняти човен з бойового чергування, навіть якщо Росія це публічно заперечує.

Ремонт такого човна без сухого доку є проблемним, а сухі доки у Чорному морі, за його словами, переважно є в Севастополі. Він припустив, що через це субмарина може залишатися в Новоросійській бухті надовго, якщо окупанти не зможуть організувати повноцінний ремонт.

Що відомо про останні удари по Росії?