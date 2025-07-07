На Львівщині ТЦК посилили охорону після російських атак

Після серії російських атак на будівлі ТЦК та СП в різних регіонах України на Львівщині вирішили посилити заходи безпеки. Тепер у місцевих ТЦК чергує підсилена рота охорони, а на вході встановили металошукач.

Про це Суспільному повідомили джерела у ТЦК, передає 24 Канал. На Львівщині територіальні центри комплектування та соціальної підтримки посилили заходи безпеки через нещодавні атаки Росії на ТЦК в інших регіонах України.

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Зокрема, йдеться про підсилення пильності роти охорони, а також встановлення металошукача на вході. Інформації щодо зміни адрес чи евакуації центрів наразі немає.

Нагадаємо, росіяни лише за останній тиждень кілька разів атакували будівлі ТЦК та СП у Харкові, Запоріжжі, Кременчуці, Полтаві та Кривому Розі. У результаті цих ударів зафіксовано руйнування й пожежі.

До слова, росіяни вкотре здійснюють атаку на будівлі ТЦК з метою зриву мобілізації в Україні.

ЗСУ очікують на нові удари по ТЦК і вживають заходів для убезпечення військовослужбовців і цивільних.