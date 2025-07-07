На Львівщині ТЦК посилили охорону після російських атак
- На Львівщині посилили охорону в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки через російські атаки на ТЦК в інших регіонах України.
- Запроваджено підсилену роту охорони та встановлено металошукачі на входах до центрів.
- Російські атаки на ТЦК здійснюються з метою зриву мобілізації в Україні.
- ЗСУ готуються до нових можливих ударів та вживають заходи для захисту військовослужбовців і цивільних.
Після серії російських атак на будівлі ТЦК та СП в різних регіонах України на Львівщині вирішили посилити заходи безпеки. Тепер у місцевих ТЦК чергує підсилена рота охорони, а на вході встановили металошукач.
Про це Суспільному повідомили джерела у ТЦК, передає 24 Канал. На Львівщині територіальні центри комплектування та соціальної підтримки посилили заходи безпеки через нещодавні атаки Росії на ТЦК в інших регіонах України.
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Львівські ТЦК зміцнили заходи безпеки після ударів Росії
Зокрема, йдеться про підсилення пильності роти охорони, а також встановлення металошукача на вході. Інформації щодо зміни адрес чи евакуації центрів наразі немає.
Нагадаємо, росіяни лише за останній тиждень кілька разів атакували будівлі ТЦК та СП у Харкові, Запоріжжі, Кременчуці, Полтаві та Кривому Розі. У результаті цих ударів зафіксовано руйнування й пожежі.
До слова, росіяни вкотре здійснюють атаку на будівлі ТЦК з метою зриву мобілізації в Україні.
ЗСУ очікують на нові удари по ТЦК і вживають заходів для убезпечення військовослужбовців і цивільних.