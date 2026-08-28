Тривога не змовкає весь день: чому Росія безперервно атакує Київ "Шахедами"

27 серпня в Києві стався антирекорд з кількості повітряних тривог. Їх оголошували аж 13 разів. Росія дещо змінила свою тактику обстрілів.

Про це 24 Каналу розповів старший аналітик Українського центру безпеки та співпраці Антон Земляний. Відомо, що Росія вже другу добу поспіль запускає хвилі реактивних "Шахедів" по Києву. Їхня мета – "паралізувати" життя міста.

Як Росія змінила тактику обстрілів?

За словами Земляного, упродовж останніх тижнів Росія активно обстрілює українські підприємства. Наразі ворог зосереджений на логістичній інфраструктурі. Все це робиться для того, аби цивільному населенню жилося ще важче.

Це і є терор цивільного населення. Ми розуміємо, що удари по "Епіцентру" ніяк не вплинуть на ситуацію на фронті, але при цьому вони значно вплинуть на життя цивільних. Зокрема в прифронтових регіонах. Все це показує, що Росія не готова до мирного врегулювання конфлікту,

– зауважив Земляний.

Аналітик розповів, що змінилося в російських обстрілах: дивіться відео 24 Каналу

Росія атакувала склади, торгові точки, автозаправні станції ще з 2022 року. Особливо ворог вибивав таку інфраструктуру саме в прифронтових регіонах.