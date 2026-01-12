Чергові прильоти по об'єктах Укрзалізниці: у компанії попередили про затримки потягів

Вранці 12 січня російські війська вкотре завдали серії ударів по залізничній інфраструктурі України. Попри наслідки ворожих обстрілів та складні погодні умови, поїзди продовжують курсувати.

Втім, можливі деякі затримки рейсів. Про таке поінформував очільник правління Укрзалізниці Олександр Перцовський, передає 24 Канал.

Що відомо про затримки потягів через ворожі удари?

Голова компанії розповів, що через пошкодження та негоду 4 поїзди прибули до Києва під час комендантської години, а також по одному – до Хмельницького, Дніпра та Львова. Пасажирів зустрічали автобусні трансфери, пересування містом дозволяли за наявністю квитків.

Перцовський повідомив, що для тих, хто чекає на свій рейс, зали очікування на вокзалах зробили безкоштовними. Укрзалізниця запровадила посилене інформування про орієнтовні затримки, трансфери та міжнародні стикування.

Досі використовуємо об'їзні маршрути для цілої низки поїздів, тож затримки ще будуть,

– зазначив він.

Зверніть увагу! Актуальну інформацію про затримки потягів Укрзалізниці можна дізнатися за посиланням.

У якому стані залізнична інфраструктура?