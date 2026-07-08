На тлі дефіциту ППО в Україні: оглядач пояснив, чи здатна Росія наростити удари балістикою

Ракетні атаки Росії відбуваються все з меншими паузами. Впродовж місяця росіяни випустили по Україні понад сотню балістичних та гіперзвукових ракет. Проте наразі невідомо, чи досягли вони піку своїх можливостей у виробництві та накопиченні ракет.

Військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп розповів 24 Каналу про можливості Росії щодо подальшого використання балістичних ракет. Він припустив, який запас цього озброєння може мати Москва.

До теми "Зменшують інтервали атак": Ігнат розповів, як окупанти тиснуть на дефіцит української ППО

Скільки балістики на місяць виготовляють росіяни?

Шарп зазначив, що Росії є певні обсяги виробництва нових ракет. За оцінками української та західних розвідок, кількість виготовлених саме балістичних ракет може становити від лічених десятків до багатьох десятків одиниць на місяць. Також можливий варіант підвищення цих показників.

Зверніть увагу! Вночі 8 липня Росія атакувала Київ балістичними ракетами. Внаслідок атаки у Деснянському районі виникло займання у складських приміщеннях, а у Святошинському виникла пожежа у нежитловій будівлі. Через ракетні удари загинула жінка і ще 2 людини постраждали. Нагадаємо, що попередні атаки на Київ відбулися 6 та 2 липня.

"Якщо говорити про темпи обстрілів, то все впирається у наявність запасів. У той момент, коли є ракети в запасі в умовній ракетній бригаді "Іскандерів", обстріли можуть відбуватися доволі часто. Якщо ж не йдеться про якісь вкрай проблематичні технічні обставини, то запуск ракет із запасів, ймовірно, здійснюватиметься дуже швидко. І росіяни можуть їх ще повторювати неодноразово", – підкреслив військовий оглядач.

Чи може Росія атакувати балістикою кілька днів поспіль: дивіться відео

Тому, за його словами, питання в ухваленні рішень. Проте серйозних технічних перешкод, коли щось зламалося, перегрілося і треба чекати багато днів, – немає. Якщо з'явилися якісь поломки та склалися надзвичайні обставини, з цього засобу обстріл не здійснюватиметься. Але технічно все впирається в наявність конкретних ракетників запасу ракет.

У цьому випадку обстріли можуть відбуватися з дуже великою частотою,

– підкреслив Давид Шарп.

Інша справа, що за рішенням командування таке завдання, ймовірно, не стоїть. Проте якщо буде поставлено завдання умовно атакувати Україну кілька днів поспіль балістичними ракетами, то, за словами військового оглядача, немає жодних технічних перешкод для того, щоб це не зробити за наявності накопиченого запасу ракет.

Нагадаємо, що міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що Росія здійснює атаки по Україні, користуючись тим, що наша країна відчуває гострий дефіцит ракет до систем Patriot. За його словами, впродовж місяця у світі виробляється менше таких ракет, ніж окупанти запускають по українській території за цей відтинок часу. Міністр наголосив, що Україна продовжує контрактувати ракети до Patriot, однак вони надійдуть до нашої країни лише у 2027 році. Він контактував з міністрами оборони держав, які мають ракети для Patriot, щоб вони вже зараз передали їх Києву зі своїх запасів.