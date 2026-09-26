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24 Канал Новини України Росія хоче залишити українців без інтернету і зв'язку, – Зеленський
26 вересня, 21:11
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Росія хоче залишити українців без інтернету та зв'язку, – Зеленський

Анастасія Колеснікова

Росія почала прицільно бити по дата-центрах у Києві. Володимир Зеленський розкрив мету окупантів.

У вечірньому зверненні президент підтвердив, що Росія проводить операцію ударів проти українських датацентрів, проти інфраструктури зв'язку.

Що відомо про удари Росії по інтернету?

Мета у росіян проста: залишити українців без інтернету, залишити нас без зв'язку, без відповідних цифрових сервісів,
 – пояснив глава держави. 

За його словами, Україна оперативно протидіє цій загрозі, а Ставка вже ухвалила відповідні рішення та визначила конкретні кроки для захисту.

Раніше президент повідомляв, що в Україні посилять захист дата-центрів та іншої критично важливої ​​інфраструктури зв'язку.

Зауважимо, останнім часом Росія намагається посилити тиск на телекомунікаційну інфраструктуру, від якої залежать банки, онлайн-платежі, бізнес, державні послуги та ЗСУ. 

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що повний інтернет-блекаут в Україні малоймовірний через розгалужену мережу провайдерів. 

Втім, атаки можуть спричиняти тимчасові перебої та підвищення вартості послуг через необхідність ремонту пошкодженої інфраструктури.

Нагадаємо, що 26 вересня Росія завдала удару по дата-центру DC|COSMONOVA у Києві. Через це низка телеканалів призупинила мовлення

23 вересня російська атака пошкодила дата-центри київських провайдерів UTELS і "Павутина", а також інфраструктуру гарячої лінії "Meest ПОШТА".

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