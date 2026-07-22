Україна терміново скликає Радбез ООН через російські атаки на цивільні судна у Чорному морі

Україна звернулася із запитом про проведення термінового засідання Ради Безпеки ООН 27 липня. Це відбувається у відповідь на російські атаки на свободу судноплавства у Чорному морі.

Про це повідомляє виконувач обов'язків Міністра закордонних справ України Андрій Сибіга.

Що відомо про запит України на Радбез ООН?

За словами глави МЗС, Росія ставить під загрозу глобальну продовольчу безпеку, атакуючи цивільні судна.

Росія тримає глобальну продовольчу безпеку в заручниках. Лише за останні кілька днів Росія атакувала щонайменше три цивільні вантажні судна. Десятки членів екіпажів загинули або зазнали поранень,

– зазначив Сибіга.

Він наголосив, що цього дня через український морський коридор у Чорному морі не пройшло жодне судно, хоча нині триває сезон збору врожаю.

"Це свідомий акт економічного та гуманітарного терору", – підкреслив міністр.

Сибіга також провів паралель між діями Росії в Чорному морі та атаками Ірану на енергетичні маршрути в Ормузькій протоці.

Так само як Іран атакував енергетичні маршрути в Ормузькій протоці, Росія нині атакує глобальні продовольчі ринки в Чорному морі. Якщо цей терор триватиме, мільйони родин в Африці, Азії, на Близькому Сході та у Латинській Америці можуть зіткнутися зі зростанням цін на продовольство та голодом,

– застеріг він.

Очільник МЗС повідомив, що Україна офіційно звернулася із запитом про проведення термінового засідання Ради Безпеки ООН 27 липня.

"Закликаємо всі держави, особливо ті, яких це безпосередньо стосується, негайно вимагати від Росії припинити атаки на свободу судноплавства в Чорному морі. Жодна країна не має права морити світ голодом. Глобальний тиск здатен зупинити російський терор", – заявив Сибіга.

Нагадаємо, в ніч на 22 липня російська армія вдарила по іноземному балкеру Golden Rose у Чорному морі. Українські прикордонники врятували 16 членів екіпажу судна, на щастя, постраждалих не було.