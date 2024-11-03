Чи справді Повітряні сили почали збивати менше "Шахедів": Ігнат емоційно відповів Безуглій

Нардепка Мар'яна Безугла звинуватила Повітряні сили у зменшенні кількості збитих ударних дронів і зауважила, що це сталося нібито через переведення ППО в піхоту. У відповідь Юрій Ігнат заявив, що відсоток збитих "Шахедів" аж ніяк не змінився останнім часом.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на представника Повітряних сил Юрія Ігната.

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Чи стало менше збитих "Шахедів"

Юрій Ігнат пояснив, що справді, переведення з частин Повітряних сил до піхоти є, і воно не від хорошого життя. Проте він зазначає, що збиттям "Шахедів" займаються не лише Повітряні сили, а всі Сили оборони. Це Повітряні Сили, Сухопутні війська, ВМС, ДШВ, прикордонники і всі-всі, хто має чим. Водночас він прокоментував заяви про зменшення кількості збитих "Шахедів".

Відсоток збиття "Шахедів" аж ніяк не зменшився, є щоденні офіційні звіти! Поясню ще раз — разом із "Шахедами" вже другий місяць поспіль летить іще дещо, зліплене, як то кажуть, "з г*вна і палок", яке ми у зведеннях називаємо "БпЛА невстановленого типу",

– пише Ігнат.

Представник Повітряних сил вказує, що таких БпЛА приблизно половина – вони маркуються як "локаційно втрачені".

"Тому брехня про менше збивають — очевидна!", – пише Ігнат.