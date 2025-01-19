Зменшилася кількість артбострілів, – Сирський про наслідки ударів по Росії

Головнокомандувач ЗСУ дав важливе інтерв'ю. там він торкнувся важливих тем та відповів на питання, які хвилюють українців.

Олександр Сирський Окреслив наслідки ударів України по Росії. Про це пише 24 Канал із посиланням на етер телемарафону.

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Росіяни використовують менше боєприпасів

Сирський наголосив, що ми уражаємо військові об'єкти. Зокрема, фабрики та заводи. які виготовляють боєприпаси, частини ракет або продукції подвійного призначення. Також цілями стають об'єкти нафтопереробної промисловості противника.

Він також окреслив наслідки таких ударів. Він навів приклад зі зменшенням обстрілів.

Декілька місяців норми витрат боєприпасів російської армії зменшилась фактично вдвічі. Раніше ця цифра сягала до 40 тисяч на добу, то зараз значно менше,

– пояснив головком.

Українські військові продовжують завдавати ударів по військових об'єктах на території Росії, щоб зменшити спроможності ВПК ворога. раніше писали, що українські військові атакували нафтобазу в Тульській області Росії, де зберігалися нафтопродукти, що забезпечують російську армію.

А також ударні БпЛА влучили в радіолокаційні станції та комплекси ППО на тимчасово окупованих територіях Херсонщини та Донецької області.