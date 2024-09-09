Якщо буде дозвіл: Сирський назвав цілі в Росії, по яких Україна битиме далекобійною зброєю

Росія продовжує щодня атакувати нашу цивільну інфраструктуру, зокрема, знищувати житлові будинки, лікарні, енергооб'єкти та вбивати мирних людей. Втім, міжнародні партнери досі не надали дозвіл на удари далекобійною зброєю по військових об'єктах на території агресора.

По яких саме цілях Україна планує бити далекобійною зброєю, пояснив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

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Сирський про удари далекобійною зброєю

Головнокомандувач наголосив, що наша держава вже неодноразово пояснювала, як буде використовувати далекобійну зброю.

Звісно, ​​ми будемо застосовувати зброю лише проти військових об'єктів, насамперед проти ракетних комплексів, які майже щодня завдають ударів по населених пунктах. Це призводить до загибелі мирного населення,

– підкреслив генерал.

Також зауважив, що окупанти знищують українські школи й лікарні, зокрема, "Охматдит". Цю дитячу лікарні російські загарбники знищили в центрі Києва ударами крилатих ракет.

"Такі випадки маємо щодня. Гинуть не тільки дорослі, а й діти. І останні удари по Полтаві, Харкову, Сумам – фактично немає жодного міста в Україні, яке б не відчуло і не зазнало цих втрат", – констатував Сирський.

Наголосив, що це жах війни. Всюди, куди не поїдеш, зруйновані росіянами будівлі, школи, дитсадки.

Тому для нас це, перш за все, боротьба з ракетною зброєю противника. Звичайно, це удари по їхніх складах, базах, де зберігається зброя, де зберігається паливо для армії. Звичайно, це все їхнє матеріально-технічне забезпечення, що забезпечує передачу цієї зброї на передову,

– пояснив головком.

Звичайно, йдеться і про аеродроми, з яких ударна авіація, повітряно-космічні сили Росії застосовують ракетну зброю, керовані авіаційні бомби з планерувальними модулями, які скидають на 70 кілометрів і навіть більше – по школах і населених пунктах.

Це цілі. Звичайно, ми будемо використовувати (дальню зброю – 24 Канал) проти цих цілей. Ми не воюємо проти мирного населення, ми воюємо проти російської армії,

– підкреслив Олександр Сирський.

Зверніть увагу! Напередодні Володимир Зеленський заявив, що Україна повинна мати далекобійний потенціал щодо території агресора, аби Росія була вмотивована шукати мир.