Урок для Заходу: у WSJ вказали на важливість ударів по Росії

В останні тижні значно зменшилася кількість російських ударів по Харкову та області. Відносний спокій у регіоні став помітним після того, як Україна розпочала наступ на російських позиціях у Курській області та активні атаки на склади зі зброєю у Росії.

Про це пише The Wall Street Journal. Зняття обмеження на удари вглиб Росії допоможуть Україні успішно атакувати на фронті.

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Успіхи ЗСУ мають вплинути на рішення партнерів

Цей частковий перепочинок може стати уроком для Заходу. Довго обмежуючи можливості України завдавати ударів по території Росії з використанням західної зброї, США фактично просували відповідь тільки перехопленням на російські повітряні атаки. Однак Україна не може забезпечити безпеку свого неба виключно обороною,

– зазначила авторка.

За її словами, перше полегшення відбулося наприкінці травня, коли адміністрація президента США Джо Байдена дозволила Україні завдавати ударів зблизька російською територією, що сталося на тлі наступу в Харківській області.

Насту України на Курську область Росії ще сильніше виснажило військові ресурси Москви та поставило Кремль перед важким вибором про те, як їх використовувати, особливо на тлі атак на склади зі зброєю, що зросли.

У виданні зазначили, що ці українські дії змусили Росію більш усвідомлено думати про те, де проводити повітряні атаки, і ніхто не знає, як довго триватиме період відносного спокою в Харкові.

Старший науковий співробітник Американського інституту підприємництва Фред Каган зазначив, що росіяни, як і раніше, мають "достатньо бойову силу", щоб "вибирати пріоритети практично в будь-якому секторі, який вони захочуть". Однак зараз вони все частіше стикаються з необхідністю робити компроміси, тоді як раніше могли здійснювати всі свої плани без обмежень.

"США можуть розвинути цей імпульс, знявши обмеження на використання Україною армійських тактичних ракетних систем на території Росії, і досвід Харкова ілюструє, до яких змін це може призвести", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо, що ввечері 23 вересня Росія знову обстріляла Запоріжжя. На жаль, 1 чоловік загинув. Ще 6 людей, серед яких двоє дітей, зазнали поранень.