Удари вглиб Росії американською зброєю не загострять війну, – Умєров пояснив чому

Українські військові отримали дозвіл бити по військових об'єктах на території Росії, але із певними обмеженнями. Американські партнери визнають таку політику необхідною задля того, щоб не "загострювати війну". Зі свого боку, Росія робить усе навпаки та атакує мирне населення України.

Міністр оборони України Рустем Умєров вважає, що Кремль уже загострив ситуацію через удари по цивільній та медичній інфраструктурі. А тому використання американського озброєння спрямоване на захист.

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Росія загострила війну

Ворог наразі завдає цинічних ударів по лікарнях та по мирному населенню. Умєров відзначив, що пріоритетною ціллю України є захист людей.

Ми хочемо завдати ударів по військових цілях. Тому ми хочемо функціональних рішень, щоб захистити наші міста. Тому що вони б'ють по наших містах, по критичній інфраструктурі і вбивають людей,

– резюмував глава Міноборони.

Умєров додав, що Україна потребує більше протиповітряної оборони та зброї.

Ми здатні і можемо перемогти

Міністр оборони вказав, що наразі у влади є план щодо того, як перемогти. А вагання партнерів надати озброєння відбирає час.

"Час дуже важливий, але ми здатні і можемо це зробити", – сказав Умєров.

Нагадаємо, що 9 липня СБУ спільно з ГУР вразили аеродром, електропідстанцію та нафтобазу ворога.