Губернатор Гладков закликав бєлгородців працювати і не ховатися у підвалах від ударів ЗСУ

Вчора, 11 січня, росіяни святкували день Бєлгородської області. Губернатор регіону Гладков заявив, що спочатку думали скасувати урочисті заходи через загрозу ударів з боку ЗСУ, але потім передумали, бо "цивільні росіяни – не пацюки".

Останнім часом у прикордонному російському Бєлгороді почастішали "бавовни". Коли у місті починало грюкати, губернатор Гладков закликав місцевих ховатися в укриттях, або в туалетах. Втім, цього разу посадовець раптово "осмілів" і видав дивну заяву.

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"Працювати і ще раз працювати"

Виступаючи на одному з урочистих заходів із нагоди дня Бєлгородщини, Гладков згадав за передноворічні удари ЗСУ по військових об'єктах у Бєлгороді та інші періодичні атаки на місто. За словами губернатора, вони – не привід для того, аби скасовувати святкування.

Мовляв, ворог саме цього і домагається. Однак у нього нічого не вийде, бо "росіяни – не щурі", а тому ховатися в укриттях вони не повинні.

Ми ніколи не будемо сидіти у підвалах. Ми будемо стояти кожен на своєму робочому місці,

– заявив Гладков.

"Новорічні подарунки" для росіян

Вдень 30 грудня у Бєлгороді та області, звідки окупанти постійно обстрілюють Харків та Харківщину, пролунало десяток вибухів. У соцмережі почали з'являтися відео та кадри чорних стовпів диму та місцевих, які верещать з переляку.

Згодом стало відомо, що "прильоти" у Бєлгороді – це робота Сил оборони і безпеки України. Українські сили вдарили по військових об'єктах у місті.

Водночас росіяни повідомили про майже 30 жертв серед цивільних. Тим часом у Силах оборони зазначили, що загибель цивільних бєлгородців – це наслідок недолугої роботи російської ППО.

"Захопилися" обстрілом Харкова і не помітили, як почало "підгорати" у самих

8 січня увечері окупанти вкотре обстріляли Харків з Бєлгородської області ракетами С-300. У той самий час, у росіян самих пролунали вибухи. Так, губернатор Гладков радив місцевим ховатися. Місцеві пабліки писали про те, що вибухи супроводжуються спалахами у небі. Вочевидь, це "прославлена" російська ППО боролася із невідомою силою.

Боролася так старанно, що потім уламки снарядів падали бєлгородцям прямо на голови. У соцмережі місцеві ділилися фото уламків, які "приземлилися" прямо на автівки.

Згодом у міноборони країни-агресорки заявили про обстріл міста начебто касетними снарядами, традиційно звинувативши Україну.