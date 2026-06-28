"Це багатоступенева операція": Плетенчук про удари ЗСУ по Криму

Українській військові продовжують знищувати окупантів на тимчасово окупованих територіях. Сили оборони активно завдають ударів по ворогу у Криму.

Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

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Що Плетенчук розповів про удари ЗСУ по Криму?

За словами речника, українці зараз можуть спостерігати черговий етап багатоступеневої операції. Плетенчук наголосив, що Сили оборони успішно виконують усі завдання.

Ми спостерігаємо черговий етап багатоступеневої операції. Мова навіть не про місяці, а роки,

– заявив Плетенчук.

Він зазначив, що на початку атак українських військових по території тимчасово окупованого Криму було знищено військово-морську логістику окупантів.

Згодом Збройні Сили України атакували залізничні пароми ворога та паралельно знищували системи ППО та об’єкти у так званому сухопутному коридорі.

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У ніч проти 28 червня окупований Крим вкотре опинився під влучними ударами українських дронів. За повідомленнями моніторингових каналів, там було атаковано жирну ціль.